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80 новых трамваев купит Екатеринбургу акционер УГМК

80 новых трамваев купит Екатеринбургу акционер УГМК
Иллюстрация: DK.RU

Администрация готовится подписать концессионное соглашение с компанией «Мовиста». В числе претендентов на закуп транспорта назывались также «Синара», «Трансмашхолдинг» и «Уралтрансмаш».

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил сегодня на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild о заключении с акционером УГМК концессионного соглашения на развитие транспортной сети.

На рассмотрении находится частно-концессионная инициатива с компанией «Мовиста». Очень большая и серьезная концессия, которая предполагает продолжение строительства и трамвайных путей, и контактной сети, трамвайного депо, двух тяговых подстанций, а самое главное — приобретение нового подвижного состава: это 20 новых двухсекционных и 60 новых трехсекционных вагонов. Это революция в обновлении электрического транспорта. Это финансово емкая концессия, поэтому мы рассчитываем на поддержку Российской Федерации, — заявил Орлов.

Мэр подчеркнул, что трамвайная сеть в Екатеринбурге одна из самых больших в России, но подвижной состав нуждается в существенном обновлении. В парке на данный момент более 400 трамваев, из них 70% — чешские «Татры», средний возраст вагонов превышает 40 лет.

Также Алексей Орлов рассказал о планах по закупу 60 новых автобусов для города в 2024 г.

По автобусам мы неплохо подвигались с начала 2020 г. С 2020-го по 2021-й поступило 117 единиц в «Гортранс». В текущем году — 35, в следующем году есть планы по приобретению 60 новых современных низкопольных автобусов. С электротранспортом ситуация сложнее. До конца года появится 50 новых троллейбусов. По городу они уже ездят, с автономным ходом, что позволило скорректировать улично-дорожную сеть. Они уже пошли в Академический район. Это инновационный вид транспорта не только для пассажиров, но и для водителей. В этом направлении мы будем работу продолжать, — пояснил глава города.

Как пишет 66.RU, на заключение соглашения о развитии транспортной сети в Екатеринбурге претендовали четыре участника: «Синара», «Группа Мовиста», «Трансмашхолдинг» и «Уралтрансмаш».

Напомним, минувшим летом в Екатеринбурге поменяли номера и маршруты трамваев, это связано с тем, что нумерация всего общественного транспорта города стала сквозной. Все трамваи теперь следуют под номерами с 1 по 24, а троллейбусы — с 25 по 39. Из-за нововведений в городе несколько дней не работал сервис «Транспорт онлайн», приложение «Яндекс.Общественный транспорт» работало не совсем корректно.

Ранее на DK.RU: Трамвайную ветку в Академический начали тестировать

Автор: Александра Клименко
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