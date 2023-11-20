Директора одного из филиалов «Гортранса» подозревают в получении взятки

Что именно послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении ответственного за муниципальные автобусные перевозки в Екатеринбурге, официально не сообщается.

Директор филиала ЕМУП «Гортранс, Автобусные перевозки» Александр Хабаров был задержан в начале ноября. Сегодня стало известно, что ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. Максимально возможное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как пишет РБК Екатеринбург, до 30 декабря Александр Хабаров пробудет в СИЗО. Что именно послужило поводом для возбуждения уголовного дела, пока не сообщается.

Известно, что Александр Хабаров проработал в ЕМУП «Гортранс» на руководящих постах более 20 лет.

Ранее DK.RU писал, что под арест отправлен бывший начальник ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов. Он обвиняется в получении взятки в размере 4 млн руб. По версии следствия, в марте 2023 г. Данилов договорился с руководителями АО «Мелиострой», что за 4 млн руб. готов обеспечить заключение госконтрактов на содержание автодорог с «Мелиостроем». В последующем чиновник обещал беспрепятственно принять выполненную работу.

Также DK.RU сообщал, что с поста министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по собственному желанию ушел Василий Старков. С чем связано его решение, не сообщается. Однако известно, что он отправился на СВО.