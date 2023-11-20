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В свердловском правительстве нашли замену министру, ушедшему в отставку

В свердловском правительстве нашли замену министру, ушедшему в отставку
Иллюстрация: све.рф

Временно руководить ведомством, ответственным за транспорт и дорожное хозяйство Свердловской области, будет Денис Чегаев. Сейчас в регионе обсуждается еще одно кадровое решение.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области стал Денис Чегаев. Информацию DK.RU подтвердили в региональном департаменте информполитики.

Известно, что с 2018 г. до последнего времени Денис Чегаев работал в минтрансе в должности заместителя министра. До этого работал начальником службы содержания, ремонта и диспетчеризации автомобильных дорог.

Ранее DK.RU писал, что прежний министр транспорта Свердловской области Василий Старков ушел в отставку по собственному желанию. Журналистам URA.RU он подтвердил, что отправился на СВО: «Поеду помогать ребятам». Также в пятницу стало известно, что Василий Старков был награжден медалью «Участника специальной военной операции».

Анастасия ЗайруллинаСегодня появилась информация о еще одном важном назначении, на этот раз — в структурах, подведомственных областным органам власти. Телеграм-канал «Не для протокола», который связывают с администрацией губернатора, сообщил, что МФЦ Свердловской области возглавила Анастасия Зайруллина. Официально эта информация пока не подтверждена. Однако именно Анастасия Зайруллина исполняла обязанности директора после ухода прежнего руководителя — Анастасии Девятых.

Читайте на DK.RU о других кадровых назначениях последних месяцев:

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Автор: Елизавета Порошина
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