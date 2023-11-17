Телеграм-каналы отправили в отставку министра транспорта Свердловской области

По неподтвержденным данным Василий Старков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Незадолго до этого министр был награжден медалью за содействие СВО.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков уходит в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили сразу два телеграм-канала, которые связывают с администрацией губернатора Свердловской области.

Канал «Не для протокола» также сообщил, что сегодня Василий Старков был награжден медалью «Участника специальной военной операции», и опубликовал фото чиновника в военной форме рядом с военной техникой.

Канал «Россельбан» указал, что министру «поступило «предложение, от которого было сложно, а скорее даже невозможно отказаться».

Департамент информполитики пока не подтвердил и не прокомментировал информацию об отставке и сменщике министра. Как только DK.RU получит ответы на эти вопросы — мы их опубликуем.

Также об отставке Василия Старкова сообщил ЕАН со ссылкой на свои источники. Журналист издания также дозвонился до Василия Старкова, но тот, услышав вопрос, не стал на него отвечать.

Напомним, Василий Старков возглавлял Минтранс региона с 2016 г., до этого был заместителем министра, а также руководил Управлением автомобильных дорог Свердловской области.

Ранее DK.RU писал об отставке другого ответственного за региональные дороги — с 18 сентября был отстранен от должности начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области Вячеслав Данилов. Тогда телеграм-канал «Не для протокола» сообщил, что причиной увольнения стало подозрение во взятке. А в департаменте информполитики отметили, что кадровое решение принято по ходатайству регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

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