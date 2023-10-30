УБРиР поменял команду топ-менеджеров

Управлять по-новому Уральским банком реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») будут экс-руководители различных подразделений ВТБ, Сбербанка и компании «Связной».

В Екатеринбурге и.о. президента УБРиР Алексей Долгов представил новую команду управленцев, перед которыми поставлена задача реализовать стратегию УБРиР до 2026 г.: сформировать новую систему продаж, диверсифицировать корпоративный портфель и расширить пул зарплатных партнеров.

По словам г-на Долгова, на сегодняшний день среди новых зарплатных партнеров банка - ГУФСИН по Свердловской области и Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ).

Для УБРиР сейчас важно соединить системность подходов федерального гиганта с гибкостью и клиентоориентированностью «домашнего» банка, — подчеркнул Алексей Долгов.

Отметим, что Алексей Долгов был назначен исполняющим обязанности президента банка 15 сентября 2023 г. Антон Соловьев, с 2010 г. возглавлявший УБРиР, продолжил работу в банке в должности советника президента. Назначение Алексея Долгова на должность президента УБРиР согласовано Банком России, окончательное решение об избавлении топ-менеджера от приставки и.о. ожидается по итогам ближайшего собрания акционеров банка

Новые лица банка были представлены в Екатеринбурге.

На должность директора департамента розничного бизнеса УБРиР назначен Сергей Жуков, который с 2006 по 2023 гг. работал в ВТБ на руководящих позициях в розничном бизнесе, в т.ч. последние годы — заместителем руководителя регионального филиала с клиентской базой 450 тыс.чел.

Департамент корпоративного бизнеса возглавил Альберт Сынгизов, перешедший в УБРиР с аналогичной позиции — заместителя управляющего ВТБ в Свердловской области по корпоративному бизнесу.

Директором департамента корпоративного развития и управления персоналом банка назначен экс-вице-президент по персоналу компании «Связной» Кирилл Попов. Офис УБРиР в БЦ«Саммит» в Екатеринбурге удостоился его отдельной похвалы.

﻿﻿﻿﻿Я побывал во многих офисах крупных компаний, но могу сказать, что здесь лучше всего, даже круче, чем в офисах «Яндекса» и Apple в Москве, — отметил коренной москвич Кирилл Попов.

Напомним, что 10 октября в Уральском банке реконструкции и развития было объявлено об утверждении новой должности — финансовый директор (CFO), на которую был назначен Владимир Слипенькин. Ранее он возглавлял Корпорацию развития Московской области и имеет более чем 20-летний опыт работы на руководящих позициях в структурах Сбера.

Отдел по связям с общественностью возглавил Максим Кассандров, который в последнее время руководил пресс-службой ВТБ на Урале, а до этого много лет являлся главой пресс-центра Уральского банка Сбербанка.

Новые топ-менеджеры подчеркнули, что для них приход в банк, не являющийся крупной федеральной структурой — это вызов, а главной целью они видят выход УБРиР на новый уровень, в том числе в вопросах взаимодействия со всеми категориями клиентов. Уже объявлено, что УБРиР намерен открыть офисы в Красноярске.

О БАНКЕ

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 г.. УБРиР входит в список 25 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА на 01.07.2023).

Центральный банк РФ восемь лет подряд включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 г. УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 41 регион страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 23500 устройств.

УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России.

В сентябре 2018 г. банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей. В 2022 г. УБРиР открыл курс финансовой грамотности на платформе Skillbox, а в 2023 — запустил свою онлайн-программу «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами».