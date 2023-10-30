УБРиР поменял команду топ-менеджеров
Управлять по-новому Уральским банком реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») будут экс-руководители различных подразделений ВТБ, Сбербанка и компании «Связной».
В Екатеринбурге и.о. президента УБРиР Алексей Долгов представил новую команду управленцев, перед которыми поставлена задача реализовать стратегию УБРиР до 2026 г.: сформировать новую систему продаж, диверсифицировать корпоративный портфель и расширить пул зарплатных партнеров.
По словам г-на Долгова, на сегодняшний день среди новых зарплатных партнеров банка - ГУФСИН по Свердловской области и Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ).
Для УБРиР сейчас важно соединить системность подходов федерального гиганта с гибкостью и клиентоориентированностью «домашнего» банка, — подчеркнул Алексей Долгов.
Отметим, что Алексей Долгов был назначен исполняющим обязанности президента банка 15 сентября 2023 г. Антон Соловьев, с 2010 г. возглавлявший УБРиР, продолжил работу в банке в должности советника президента. Назначение Алексея Долгова на должность президента УБРиР согласовано Банком России, окончательное решение об избавлении топ-менеджера от приставки и.о. ожидается по итогам ближайшего собрания акционеров банка
Новые лица банка были представлены в Екатеринбурге.
На должность директора департамента розничного бизнеса УБРиР назначен Сергей Жуков, который с 2006 по 2023 гг. работал в ВТБ на руководящих позициях в розничном бизнесе, в т.ч. последние годы — заместителем руководителя регионального филиала с клиентской базой 450 тыс.чел.
Департамент корпоративного бизнеса возглавил Альберт Сынгизов, перешедший в УБРиР с аналогичной позиции — заместителя управляющего ВТБ в Свердловской области по корпоративному бизнесу.
Директором департамента корпоративного развития и управления персоналом банка назначен экс-вице-президент по персоналу компании «Связной» Кирилл Попов. Офис УБРиР в БЦ«Саммит» в Екатеринбурге удостоился его отдельной похвалы.
Я побывал во многих офисах крупных компаний, но могу сказать, что здесь лучше всего, даже круче, чем в офисах «Яндекса» и Apple в Москве, — отметил коренной москвич Кирилл Попов.
Напомним, что 10 октября в Уральском банке реконструкции и развития было объявлено об утверждении новой должности — финансовый директор (CFO), на которую был назначен Владимир Слипенькин. Ранее он возглавлял Корпорацию развития Московской области и имеет более чем 20-летний опыт работы на руководящих позициях в структурах Сбера.
Отдел по связям с общественностью возглавил Максим Кассандров, который в последнее время руководил пресс-службой ВТБ на Урале, а до этого много лет являлся главой пресс-центра Уральского банка Сбербанка.
Новые топ-менеджеры подчеркнули, что для них приход в банк, не являющийся крупной федеральной структурой — это вызов, а главной целью они видят выход УБРиР на новый уровень, в том числе в вопросах взаимодействия со всеми категориями клиентов. Уже объявлено, что УБРиР намерен открыть офисы в Красноярске.
О БАНКЕ