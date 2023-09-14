Экс-управляющий ВТБ Алексей Долгов получил новую должность в УБРиР

По решению совета директоров он назначен исполняющим обязанности президента Уральского банка реконструкции и развития. В новой должности он будет работать с 15 сентября.

О кадровых рокировках сообщили в пресс-службе УБРиР. С 15 сентября Алексей Долгов приступит к работе в статусе и.о. президента банка. А Антон Соловьев, ранее возглавлявший банк, продолжит работу в должности советника президента.

Как отметил председатель совета директоров банка Олег Медведев, решение имеет стратегическое значение для развития компании:

Опыт Алексея Долгова и новой управленческой команды поможет достичь амбициозных целей по расширению взаимодействия со всеми категориями клиентов.

Как уже писал DK.RU, Алексей Долгов с 2006 г. работал в Группе ВТБ. С 2008 г. работал в Екатеринбурге на руководящих позициях в розничном блоке банка. С 2019 г. руководил розничным и корпоративным бизнесом банка в регионе. Пост управляющего ВТБ в Свердловской области покинул 30 сентября прошлого года по собственному желанию.

В конце августа стало известно, что Алексей Долгов стал первым вице-президентом УБРиР. Сообщалось, что помимо текущих задач топ-менеджер займется разработкой стратегии развития банка на ближайшие годы.

В 2021 году Алексей Долгов был признан «Банкиром года» по результатам голосования экспертов премии «Человек года» издания «Деловой квартал» в Екатеринбурге.

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