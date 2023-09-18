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В Уральском ГУ Банка России представили нового руководителя

В Уральском ГУ Банка России представили нового руководителя
Иллюстрация: Пресс-служба Банка России

Им стала Марина Мясникова, которая ранее возглавляла отделение «Самара» Волго-Вятского подразделения Банка России. Она приступила к работе с сегодняшнего дня.

#НАЗНАЧЕНИЯ#БАНКИ#НОВОСТИ

С 18 сентября Уральское Главное управление Банка России возглавляет Марина Мясникова. Пост был вакантен с мая текущего года.

Как сообщили в пресс-службt организации, Марина Мясникова — выпускница Самарского экономического института, также обучалась в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В Банке России проработала более 30 лет, большую часть из которых занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре.

Как писал DK.RU, кадровые перестановки в Уральском подразделении произошли после того, как на повышение ушел прежний руководитель Рустэм Марданов — в мае он возглавил ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Обязанности руководителя управления до сегодняшнего дня исполнял Евгений Барышников.

Читайте также на DK.RU о том, что уровень закредитованности россиян по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%. Пока ситуация, по мнению экспертов, выглядит стабильной и не вызывает опасений.

Между тем, после внепланового повышения ключевой ставки до 12% в начале сентября спрос на потребительские кредиты подскочил сразу на 20-50 %. Общий объем кредитов и займов населения по итогам июля превысил 32 трлн руб., следует из данных Центробанка. С начала года размер задолженности увеличился на 3,3 трлн руб. Рост оказался максимальным с 2015 г.  

Автор: Елизавета Порошина
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