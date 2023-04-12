Начальник Уральского ГУ Банка России уходит на повышение

Бывший премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов с 1 мая возглавит управление ЦБ по Центральному федеральному округу. В Екатеринбурге он проработал четыре года.

Пресс-служба Центрального банка России объявила о важных кадровых перестановках. С 1 мая должность начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу займет руководитель Уральского ГУ ЦБ Рустэм Марданов. Рокировки связаны с выходом на пенсию прежнего руководителя структуры в ЦФО Надежды Ивановой.

Рустэм Марданов — выходец из Башкортостана. До переезда в Екатеринбург занимал должность премьер-министра республики. Уральским ГУ Банка России руководил с декабря 2018 г.

Сообщается, что руководить подразделением регулятора на Урале в статусе исполняющего обязанности будет первый заместитель руководителя Евгений Барышников.

Ранее DK.RU писал, что начальник уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов подвел предварительные финансовые итоги 2022 г. для СМИ. Если коротко, свердловчане избавлялись от валюты и наращивали долги по кредитам. Спикер рассказал, что на конец прошлого года свердловчане хранили на вкладах 833,3 млрд руб. Банкам они были должны 789 млрд руб. Из этой суммы долги

по потребительским кредитам составляют 383 млрд руб. (плюс на 1,6% за год);

по ипотеке — 407 млрд руб. (плюс 14%).

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