Избавились от валюты, нарастили долги по кредитам — с чем заканчивают год свердловчане

Жители региона хранят на вкладах до 833,3 млрд руб., при этом должны банкам 789 млрд руб., — начальник уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов подвел предварительные финансовые итоги года.

В начале 2022 г. объем вкладов свердловчан в иностранной валюте составлял 93 млрд руб., к ноябрю он снизился на 49% — до 46 млрд. Сейчас жители региона хранят на депозитах 788 млрд руб. — на сбережения в отечественной валюте приходится до 94,5% от общего объема (833,3 млрд).

Большого стремительного роста нет, но вклады преодолели предкризисную величину. Держат в основном в рублях, существенно снизилась доля валютных вкладов. В юанях есть рост, но не такой большой, — сообщил начальник уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов (цитата по «Ъ-Урал»).

В то же время совокупная задолженность физических лиц Свердловской области за год (с 1 ноября 2021 г. по 1 ноября 2022 г.) выросла на 7,7% — до 789 млрд руб.

Из этой суммы долги:

по потребительским кредитам составляют 383 млрд руб. (плюс на 1,6% за год);

по ипотеке — 407 млрд руб. (плюс 14%).

Рустэм Марданов отметил резкое падение автокредитования:

Мы считает, что эта ситуация будет налаживаться в следующем году. Катастрофическое падение, которые было в этом году на рынке продажи автомобилей, потихонечку будет преодолеваться. Соответственно, автокредитование должно начать расти.

Напомним, что 21 декабря рубль в ходе торгов на Мосбирже продолжил падение: курс доллара США превысил 70,5 руб., курс евро достиг 75 руб. впервые с апреля-мая 2022 г. Обе валюты подорожали на 1,68 руб. и 1,5 руб. соответственно.

Ранее DK.RU сообщил, что спрос физических лиц в России на золото в этом году взлетел в семь раз, они купили более 30 тонн слитков. К концу года результат может достичь 40 тонн, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.