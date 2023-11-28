В Госдуме предложили изменить закон после скандала с екатеринбургским Гортрансом

Ранее налоговая служба арестовала счета МУПа, в связи с чем был поставлен вопрос о невозможности выхода автобусов в рейсы. В Думе предложили сделать данную услугу «неотключаемой».

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что на примере екатеринбургского «Гортранса» необходимо проработать изменения в законодательстве, сделав общественный транспорт «неотключаемой услугой».

«Гортранс» едва смог договориться об отсрочке оплаты с поставщиком топлива для общественного транспорта города, депутаты Госдумы должны серьезно задуматься, как выходить из аналогичных ситуаций. Ведь нынешняя договоренность — это пока лишь отсрочка, но не решение проблемы. Предлагаю законодательно закрепить положение о том, что городской общественный транспорт как ключевой элемент жизнедеятельности городов стал бы законодательно неотключаемым, — написал в своем телеграм-канале Селезнев.

Он также прокомментировал слова депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова, предложившего поднять тариф на проезд.

«Формула «нет денег — ходи пешком», предложенная на днях одним муниципальным депутатом, естественно, решением быть никак не может», — добавил Селезнев.

В администрации Екатеринбурга заявили, что держат ситуацию на контроле.

«Такие чрезвычайные ситуации всегда снимаются. Понятное дело, что «Гортранс» с арестованными счетами долго функционировать не сможет. Это же и оплата за запчасти, за ГСН (пропан-бутан). Эта проблема будет решена. Работа идет не останавливающаяся», — сказал начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин на заседании гордумы (цитата по 66.RU).

Напомним, вчера стало известно, что налоговая служба арестовала счета «Гортранса» Екатеринбурга.

Из-за этого муниципальное учреждение не может закупать топливо для заправки общественного транспорта. Удалось, однако, договориться об отсрочке, рассказал депутат Гордумы Антон Швалев. В своем телеграм-канале он написал: «Постоплата — это не решение проблемы, а лишь отсрочка». Ранее депутат говорил, что ЕМУП хватит топлива только до 27 ноября, после чего городской общественный транспорт просто встанет.

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