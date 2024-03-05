Ирбитские мотоциклы станут «более отечественными». ИМЗ импортозаместит до 50% запчастей

Мотоциклы «Урал» сейчас только на 30% состоят из российских компонентов, но предприятие планирует заменить часть зарубежных деталей на российские аналоги.

Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) планирует увеличить локализацию комплектующих мотоцикла «Урал» до 50%, пишет Ъ-Урал.

«50% отечественных компонентов мы точно сможем выдать. Основные проблемы у нас останутся в тормозных системах и электронных компонентах, которые у нас исторически не производились»,— рассказал генеральный директор представительства предприятия Денис Кузнецов.

В 2022 г. локализация производства комплектующих современных «Уралов» не превышала 15%. По словам Кузнецова, в 2024 г. мотоциклы предприятия состоят на 30% из российских компонентов. Он пояснил, что причиной увеличения локализации комплектующих мотоцикла стало появление отечественных аналогов.

Денис Кузнецов отметил, что за два года в мотоцикле установили российские подшипники, маховик, сцепление и коленвал.

Сейчас несколько компонентов пока проходит испытание, посмотрим, пойдут ли в серию. В конце 2024 г. будет локализация побольше, — заверил Денис Кузнецов.

По словам исполнительного директора ИМЗ Владимира Курмачева, 70% комплектующих мотоцикла «Урал» доставляется из Тайваня, Китая, Италии, США и Швейцарии. Он добавил, что большая часть мотоциклов экспортируется в США, страны Европы, Австралию, Японию, Южную Корею и Индонезию.

Напомним, ранее мы писали, что с началом СВО часть производственных мощностей завода была перевезена в Казахстан, в Петропавловск. Это крупный промышленный город, который находится всего в 600 км к юго-востоку от Ирбита, и это удобно для переезда, посчитало руководство компании. При этом в Ирбите осталась часть производства, там изготавливают рамы и другие элементы корпусов для мотоциклов. Об этом Илья Хаит, генеральный директор Ural Motorcycles, рассказал в интервью американскому журналисту.

Илья Хаит отметил, что часть сотрудников планируется перевезти на новое место жительства, а часть нанять непосредственно в Петропавловске. По его словам, Петропавловск как место новой локации предприятия был выбран из-за его развитой инфраструктуры и небольшой удаленности от Ирбита. Также, по его мнению, законодательство Казахстана наиболее привычно для российского бизнеса.

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