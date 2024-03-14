В Швейцарии появится 13-я пенсия, а в России на 13% вырос объем наличных денег у населения

На 2169,29% взлетели цены в России за 26 лет, женщины в 2023 г. активно шли в бизнес, юани начали продавать через банкоматы, а Кабинет министров готовится повысить налог на прибыль компаний до 25%.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в банковской сфере Уральского региона — Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) — представляет дайджест финансовых новостей. Цифры, исследования, законотворчество, инициативы и интересные факты — по одной ссылке.

Инициативы недели

• Изменить Налоговый Кодекс РФ

Минфин РФ начал модернизацию фискальной политики, изменения анонсируют уже в 2024 г. Источники Forbes подтвердили, что Правительство России обсуждает увеличение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 1 млн руб. в год, и с 15% до 20% — для тех, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год. Предполагается учитывать не разовые, а регулярные поступления (зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и пр.). Также Кабмин готовится повысить налог на прибыль компаний с 20% до 25%. Повышение налога на прибыль принесет в бюджет страны около 1,2 трлн руб. дополнительных доходов.

• «Отрезать» от американской финансовой системы Raiffeisen Bank

Минфин США вынес крупнейшему банку Австрии Raiffeisen Bank International AG (RBI) предупреждение о наложении санкций из-за того, что группа продолжает вести бизнес в России, пишет издание EUobserver. В RBI заявили, что «принципиально не комментируют дискуссии с представителями властей».

«Райффайзенбанк», дочерняя компания RBI, работает в России с 1996 г. Это один из крупнейших западных банков, который не прекратил деятельность в стране после февраля 2022 г. Занимает 10-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.

• Сделать обязательной оплату через СБП и цифровыми рублями

Для продавцов (в т.ч. агрегаторов информации о товарах и услугах) прием оплаты товаров через Систему быстрых платежей (СБП) и цифровыми рублями может стать обязательным. Это требование намерен ввести Банк России, сообщил «Интерфакс».

В случае принятия решения норма об обязательном использовании СБП для торгово-сервисных предприятий (ТСП) с выручкой за календарный год свыше 30 млн руб. вступит в силу с 1 октября 2024 г., об оплате цифровым рублем — с 1 октября 2026 г., а для ТСП с выручкой более 20 млн руб. на год позже, с 1 октября 2025 г. и с 1 октября 2027 г. соответственно.

Банк России указывает, что принятие изменений в законодательство позволит ТСП сократить издержки на платежные услуги, т.к. эквайринговые комиссии для торговых предприятий в СБП и на платформе цифрового рубля существенно ниже среднего уровня. Покупатели при таких способах оплаты лишатся приятного бонуса за покупки — кешбэка.

• Ограничить «ловушки» платных цифровых подписок

Правительство РФ поддержало законопроект о регулировании в сфере платных цифровых подписок и защите прав пользователей с условием доработки замечаний. Изменения необходимо внести до рассмотрения законопроекта Госдумой в первом чтении, которое запланировано на март 2024 г.

Для привлечения клиентов онлайн-кинотеатры, библиотеки, игровые и музыкальные платформы часто предлагают бесплатную подписку на один-два месяца для знакомства с сервисом. После окончания бесплатного периода пользования пользователи забывают аннулировать подписку и происходит автоматическое ее продление уже за деньги. Годовая выручка от подписок на цифровой контент в России достигает 180 млрд руб.

Документ обяжет операторов связи и цифровые сервисы не менее чем за сутки до очередного списания средств напоминать клиентам, что у них подключена платная подписка. Уведомление должно будет содержать дату списания платежа, информацию, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно отказаться от подписки.

• Удвоить штрафы за спам-звонки

В Госдуме предложили во втором чтении принять законопроект, который вводит штрафы за спам-звонки и рекламу микрозаймов по телефону, пишет «Парламентская газета». Поправками в КоАП предлагается ввести штрафы за спам-рекламу для компаний до 1 млн руб., для должностных лиц — 20−100 тыс. руб. и для граждан — 10−20 тыс. руб. За распространение рекламы услуг кредитных организаций (банков и МФО), связанных с предоставлением, пользованием и погашением займа, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 100 тыс. руб., на юридических лиц — от 600 тыс. до 1,6 млн руб.

• Запустить платежную карту для иностранцев

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в полном объеме проект платежной карты для безналичных расчетов иностранцев будет запущен в России до конца 2024 г. Въезжающие в страну иностранные туристы смогут активировать карту, использовать ее на территории России для оплаты товаров и услуг, и уезжая, вывести оставшиеся средства на свои карты, не нарушая международное законодательство. Как передает ТАСС, по словам вице-премьера, платежная карта уже проходит тестирование в Москве.

• Сделать белорусский рубль цифровым

Национальный банк Республики Беларусь объявил о начале разработки в 2024 г. платформы цифрового белорусского рубля (ЦБР). Электронную валюту будут вводить в три этапа, завершить внедрение планируется в 2026 г. В проекте платформы ЦБР предусматривается использование технологии распределенного реестра, которая обеспечит полноценный функционал децентрализованных финансов для национальной валюты. Также запланирована интеграция платформы ЦБР с платформами цифровых валют центральных банков стран-партнеров.

В 22 раза подешевел рубль с 1998 года

Один деноминированный рубль в 1998 г. по покупательной способности равен 22,69 рубля сегодняшнего образца, что означает совокупный рост цен за указанный период на 2169,29%. Сегодня за рубль можно купить лишь 4,4% того, что можно было приобрести в 1998 г.

Как рассчитал Alioth Finance, за 26 лет в период с 1998 г. по март 2024 г. сегодняшний день ежегодный средний уровень инфляции российского рубля составлял 12,76%.

«Госуслуги» подключат к страховому возмещению вкладов

С 19 марта 2024 г. у вкладчиков обанкротившихся банков появится возможность дистанционно подать заявление на получение страхового возмещения по вкладу на сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), а также с помощью Единого портала государственных услуг («Госуслуги»).

Изменения, внесенные в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», предусматривают возможность для вкладчика удаленно пройти идентификацию и подать заявление на страховое возмещение онлайн.

Нововведение будет доступно для всех категорий вкладчиков: физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Напомним, что вкладчик может получить возмещение по депозиту в пределах 1,4 млн руб.

Граждане, которым не подходит формат дистанционных выплат, будут оформлять страховое возмещение при личном обращении в уполномоченный банк-агент.

Покупка юаней стала доступна в банкоматах

Клиенты «Тинькофф» могут покупать юани со своего рублевого счета через собственные банкоматы, при этом на операцию не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных в банкомате или с лимитом ЦБ РФ на снятие валюты (установленным в марте 2022 г.).

В настоящее время услуга доступна владельцам дебетовых карт в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Красноярске, Иркутске и Сочи. Позже такая опция будет добавлена и в банкоматах других городов России.

Напомним, что в 2023 г. «Тинькофф банк» разработал и внедрил технологическое решение, которое позволяет клиентам по всей стране обменять рубли на евро и доллары, курс и сумма покупки в рублях рассчитываются автоматически в день совершения обмена.

В России проходит олимпиада по финансовой грамотности для школьников

С 1 по 31 марта 2024 г. российские школьники с 1 по 9 классы могут принять участие в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству.

Важно с ранних лет учить детей разумно распоряжаться деньгами и ставить реалистичные финансовые цели. Это поможет им в будущем избежать потерь и разочарований. Поэтому мы рады, что с каждым годом все больше школьников из Свердловской области участвует в олимпиаде. Так, в 2021 г. задания выполнили 17 тыс. чел., а в 2023 г. — почти 40 тыс., — отметил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев.

На олимпиаде школьники на примере реальных жизненных ситуаций оттачивают навыки принятия грамотных финансовых решений и знакомятся с основами предпринимательской деятельности.

Сегодня Минфин Свердловской области разработал проект региональной программы, направленной на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения в нашем регионе, с учетом федеральных трендов. В новой программе нашли отражение и зарекомендовавшие себя ранее мероприятия, такие как организация и проведение региональных олимпиад, онлайн-уроков и офлайн-уроков по финансовой грамотности для школьников. Считаем, что нашим детям важно понимать, как «работают» финансы, ведь это залог стабильности и благополучия, — подчеркнул министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России и Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Присоединиться к четвертой всероссийской олимпиаде можно на портале Учи.ру .

524,9 тыс. компаний в России открыты предпринимательницами

Аналитики банка для предпринимателей «Точка» отмечают растущее число россиянок в бизнесе. По данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в 2023 г. зарегистрировались на 22% больше предпринимательниц, чем годом ранее. Женщинами было открыто 95 тыс. новых компаний, в 2022 г. их общее количество составляло 429,9 тыс, в 2023 г. — 524,9 тыс.

83,8% организаций в области бухгалтерского учета, финансового аудита и налогового консультирования возглавляют женщины. «Женским» бизнесом является также бьюти-индустрия (73,9% от общего числа предпринимателей), сфера дополнительного образования (65,8%), дизайн (58,8%). С небольшим перевесом бизнес-леди первенствуют в розничной торговле через маркетплейсы (53,2%) и агентствах недвижимости (51,9%).

Чаще всего в бизнес идут россиянки из поколения миллениалов, доля родившихся между 1985 и 2002 гг. в 2023 г. составила 54%. 39% от общего числа предпринимательниц — представительницы поколения «X» (1964-1984 годы рождения), 5% приходится на женщин, родившихся до 1964 г., 2% — на зумеров, родившихся после 2003 г.

Банки снижают ставки по вкладам. Но не все

В конце февраля Банк России зафиксировал снижение средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков до минимального значения в 2024 г. Тенденция закономерна: рынок находится в ожидании понижения ключевой ставки (в данный момент — 16%), потребительское кредитование охлаждено, а банки перестали остро нуждаться в деньгах. В частности вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире Первого канала заявил, что надеется на снижение ключевой ставки Центробанка до отметки ниже 10% до конца 2024 г.

Тем не менее еще можно найти выгодные предложения для размещения денежных средств. Так, УБРиР предлагает новым клиентам открыть вклад «Супер доход». При вложении средств сроком на три месяца предусмотрен доход до 18% без дополнительных условий. Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада, — 50 000 руб., при этом пополнение возможно без ограничений в первые 30 дней срока вклада.

Вклад для новых клиентов «Супер доход» — выгодный повод познакомиться с продуктами банка. Это простой продукт, который не требует выполнения каких-то сложных условий или подключения дополнительных услуг для получения максимального дохода. Ставка до 18% является гарантированной при хранении средств на вкладе в течение трех месяцев, — отметил управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов.

Предложение доступно клиентам, не имеющим в ПАО КБ «УБРиР» вклада или счета (свыше 1 000 руб.) в течение 90 календарных дней до даты открытия вклада «Супер доход». Вклад «Супер доход» можно открыть только в отделениях банка.

Илон Маск лишился звания богатейшего человека в мире

После падения акций Tesla Inc. в мире сменился богатейший человек, Илон Маск уступил свое место на вершине индекса миллиардеров Bloomberg впервые за более чем девять месяцев. Самым богатым человеком в настоящий момент является француз Бернар Арно (75 лет), президент и CEO группы компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, крупнейшего в мире производителя предметов роскоши с собственным капиталом в $201 млрд. Отметим, что ранее Гийом Мотт, гендиректор косметического гиганта Sephora, входящего в подразделения «выборочной розничной торговли» LVMH, заявил, что компании удалось показать рекордный результат $19,6 млрд по итогам 2023 г. благодаря «эффекту помады» — стремлению потребителей даже во время финансового кризиса радовать себя небольшими предметами роскоши. Прибыль сегмента в сравнении с 2022 г. выросла на 76%, что превышает рост по направлениям fashion, ювелирной или часовой продукции. На втором месте рейтинга миллиардеров –– основатель Amazon Джефф Безос (60 лет) с состояние $198 млрд. Напомним, что в 2017 г. он впервые обогнал в рейтинге соучредителя Microsoft Inc. Билла Гейтса. Владелец компаний Tesla, SpaceX и соцсети X (ранее «Твиттер») Илон Макс (52 года), чье состояние за последние три месяца сократилось на $40 млрд, замыкает первую тройку с показателем $189 млрд. Роман «Мастер и Маргарита» проанализировали на наступление страховых случаев Эксперты Страхового Дома ВСК оценили события, произошедших с героями романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и определили сумму общего возможного страхового возмещения в 243 тыс. советских рублей (21 царский золотой червонец) или 108,4 млн современных российских рублей. Гибель под колесами трамвая на Патриарших прудах Александра Берлиоза, несмотря на предсказание Воланда — страховой случай, поэтому родственники погибшего могли рассчитывать на сумму минимум 500 тыс. руб. Сожженная рукопись Мастера о Понтии Пилате сегодня могла бы быть застрахована как интеллектуальная собственность на сумму до 7 млн руб., а жертва вандализма — критик Латунский, чью квартиру разгромила Маргарита, мог бы претендовать по договору страхования имущества за разбитые стекла, зеркальный шкаф и рояль, а также за устроенный потоп на возмещение не менее 210 тыс. руб. Наибольший материальный ущерб в романе причинен «нехорошей квартире», которая сгорела в финале произведения. Средняя площадь пятикомнатной квартиры в Москве на Большой Садовой составляет 140 кв. м. В описанном Булгаковым жилом помещении были массивные цветные окна, большой камин, патефон, мебель, декорированная натуральной тигровой шкурой, а на столах стояли блюда из чистого золота. Соответственно, сумма компенсации владельцу квартиры после пожара составляла бы не менее 100 млн руб. Цифры недели 14% российских семей практикуют раздельный бюджет, 64% выбирают совместный способ ведения семейного бюджета (деньги общие, а расходы обсуждаются), выяснил сервис SuperJob. Мнения разделились в вопросе о роли основного добытчика в семье: 47% мужчин и 46% женщин уверены, что это должен быть муж, а 51% мужчин и 53% женщин считают, что это не имеет значения. 19,7% составил годовой рост «индекса блина» в России. Для расчета был взят классический рецепт блинов (130 гр. пшеничной муки, 300 мл молока, три яйца, 30 гр. сахара и 40 гр. сливочного масла) для семьи из четырех человек. Специалисты ассоциации «Руспродсоюз» выяснили, что стоимость порции блинов за 2023 г. выросла с 88,6 руб. до 106 руб. 6,4 млн руб. в среднем по данным опроса сервиса «Работа.ру», хотели бы иметь россияне, чтобы отказаться от трудовой деятельности на год. Самые высокие запросы у жителей Нижнего Новгорода — 9,6 млн руб., а самые низкие — 2,6 млн — в Краснодарском крае. Москвичи обойдутся суммой в 8,6 млн, а жителям Санкт-Петербурге будет достаточно 7,9 млн. При этом российские мужчины хотят в два раза больше денег — 9,2 млн руб. против 4,6 млн у женщин. Без необходимости работать 56% из более 3,6 тыс. респондентов отправились бы путешествовать, 45% проводили бы больше времени с семьей, а 43% — занялись собственным здоровьем. Еще 37% решили уделить время своему хобби, а 7% — благотворительности. В случае, если речь не идет отказе от работы, счастливыми, по данным SuperJob, москвичи почувствуют себя при доходах 267 тыс. руб. в месяц, счастье жителям Кирова обойдется дешевле, в 178 тыс. руб. При этом россиянам-мужчинам, чтобы быть счастливыми, требуется 244 тыс. руб., а женщинам — 189 тыс. руб.

$2768 — размер полной ежемесячной государственной пенсии в Швейцарии. На состоявшемся народном референдуме швейцарцы проголосовали против повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин с 65 до 66 лет и за ежегодную выплату дополнительной 13-й пенсии, сообщил Bloomberg. Для финансирования нововведений потребуется $4,7 млрд в год дополнительных расходов.

59% достиг в 2023 г. разрыв в доходах мужчин и женщин, работающих в свободном найме в России. По данным сервиса Solar Staff, в 2021 г. женщины получали на 50% меньше, чем мужчины, в 2022-м — на 55%. Мужчины-разработчики получают на 38,6% больше, чем женщины-разработчики (235 тыс. руб. в месяц против 169,5 тыс. руб.), минимальный разрыв в зарплатах отмечен в проджект-менеджменте — 13,5%. Среднемесячные доходы за прошлый год выросли на 52% у мужчин-фрилансеров (с 43 тыс. до 65,2 тыс. руб.), на 47% — у женщин (с 27,8 тыс. до 41 тыс. руб.). При этом 22,24 трлн руб. или 13% от ВВП составлял бы фонд заработной платы за выполнение домашних обязанностей, если бы россиянкам дополнительно платили хотя бы МРОТ за работу по дому, уход за детьми и пожилыми людьми — такие данные в разговоре с РИА «Новости» привела замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

30 млн руб. — новый лимит переводов в месяц самому себе (Ме2Ме-перевод) в Системе быстрых платежей (СБП), который начнет действовать в России с 1 мая 2024 г. Граждане смогут совершать переводы в установленном пределе между своими счетами в разных банках бесплатно. Размер переводов без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) останется неизменным — 100 тыс. руб. в месяц, комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.

$84 млн составил в 2023 г. объем вложений в российские стартапы, следует из исследования «Венчурная Евразия» аналитической платформы Dsight. Инвестиции сократились на 80% по сравнению с 2022 г., средний чек вложений составил $0,48 (против $3 млн в 2022 гг.), медианный — $0,17 (против $0,6 млн в 2022 г.).

480 млн бонусов «Сберспасибо» в 2023 г. потратили россияне на домашних животных. Лидерами по тратам на зоотовары стали жители Санкт-Петербурга — 214 млн бонусов. В топ регионов по тратам питомцев также вошли Москва, Свердловская и Ростовская области, Сахалин.

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900 млрд руб. потребительских займов за 2023 г. по данным ЦБ РФ выдали в России микрофинансовые организации. По сравнению с 2022 г. объем вырос на 28%. Малому и среднему бизнесу МФО выдали 105 млрд руб., на 50% больше, чем годом ранее. В IV квартале основной объем займов (71%) выдавался по ставкам 0,5–0,8% в день.

33,3 трлн руб. наличными было снято физическими лицами в России за 2023 г. по данным Центробанка РФ. По сравнению с предыдущим годом объем увеличился на 13%.

Лирика недели

как быть когда ты в высшем свете

рождён блистать средь яхт и вилл

но был судьбой отправлен в нижний

тагил

© румянцев

Фото https://unsplash.com

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