Основные направления налоговой политики одобрены и ждут рассмотрения правительством

Минфин разработал законопроект, меняющий некоторые правила налогового администрирования и уплаты НДФЛ. Правкомиссия по законопроектной деятельности их одобрила.

Предложенные изменения касаются налогового администрирования, НДФЛ, а также положений, направленных на поддержку российских компаний. О последнем в недавнем послании Федеральному Собранию настаивал президент Владимир Путин. Проект будет отправлен на рассмотрение правительству.

Одной из значимых мер, предлагаемых Минфином в разделе по изменению налогового администрирования, является сокращение минимальных требований к участникам налогового мониторинга.

Законопроект предусматривает снижение требования к размеру оборота и активов с одного млрд руб. до 800 млн рублей, а по уплаченным налогам — с 100 до 80 млн руб., — говорится на сайте министерства.

Другое предложение касается обеспечения централизованной передачи сведений о многодетных семьях в ФНС России. Это позволит членам таких семей получать налоговые льготы по имущественным налогам в беззаявительном порядке.

В разделе, посвященном налогу на доходы физических лиц, Минфин обращает внимание на то, что физические лица, которые увольняются из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, не должны уплачивать НДФЛ со всей суммы выплаты. В действующих нормах от НДФЛ освобождается только средний месячный заработок.

Также указывается, что от налога освобождаются владельцы жилого помещения (земельного участка), полученного из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой. А детям, признанным недееспособными, предлагается дать право на социальный налоговый вычет на медицинские услуги независимо от возраста.

Кроме того, правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налога на доходы физлиц от процентов по вкладам в банках.

Для вкладов со сроком действия более одного года предоставление возможности учета суммы необлагаемого процентного дохода, определенного в периодах, за которые начислены проценты по вкладу, — говорится в документе.

В настоящее время налогом облагается совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Эта сумма рассчитывается как 1 млн руб., умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на первое число налогового периода. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в налоге на прибыль организаций. Предлагается освободить компании от выполнения условия о составе активов эмитента для применения нулевой ставки налога. Сейчас для этого необходимо, чтобы из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, состояли не более 50% активов организации.

Поручение модернизировать налоговую систему озвучил президент Путин во время оглашения послания Федеральному собранию, писал DK.RU. По его мнению, пора подумать и о дифференцированном подходе к людям с высокими доходами.

Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, — подчеркнул Путин.

После этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в 2024 г. Однако базовые ставки налогов в ближайшие два года изменены не будут, подчеркнул он.