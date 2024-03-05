В России готовят поправки в Налоговый кодекс. Изменятся ставки НДФЛ и налога на прибыль

Минфин начал модернизацию фискальной политики. Будет разработана прогрессивная шкала для подоходного налога и пересмотрены ставки налога на прибыль. Изменения анонсируют уже в этом году.

В правительстве начали работать над фискальными мерами, которые анонсировал Владимир Путин, пишут «Ведомости».

Кабинет министров готовит поправки в Налоговый кодекс (НК). Первая их часть касается работы над прогрессивной шкалой подоходного налога, при этом известно, что минимальная ставка останется прежней —13%.

Второй блок касается налога на прибыль. Речь идет о повышении этого сбора, говорят источники.

Третий блок изменений касается налоговых льгот. По НДФЛ их смогут получить граждане с более низкими доходами, что касается налога на прибыль, то компании смогут претендовать на льготы, если осуществляют капитальные вложения в бизнес.

Модернизацию фискальной системы президент России Владимир Путин анонсировал в ходе послания Федеральному собранию, писал DK.RU:

Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, — заявил он.

Глава Минфина Антон Силуанов после этого заявил, что законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году. По сообщениям Минфина, планов менять ставки базовых налогов, включая НДФЛ, в 2024–2026 гг., нет. Нововведения планируют зафиксировать к 2030 г.

Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин полагает, что в долгосрочной стратегии расширение налоговой шкалы приведет к уменьшению зависимости российского бюджета от цен на нефть:

Даже несколько процентных пунктов налоговой ставки принесут в бюджет сотни миллиардов рублей, хотя налоговая база «богачей» и сузилась.

Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг считает, что развитие прогрессивной шкалы будет стимулировать сберегательную модель поведения у населения, что позволит уменьшить давление на платежный баланс со стороны импорта.

Издание напоминает, что прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России с 1992 до 2001 г. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная — 35%. Затем власти ввели плоскую шкалу с общей ставкой в 13%, она действовала в течение 20 лет. В 2021 г. по инициативе президента для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне в 13%, а для остальных выросла до 15%.

Повышение налога на прибыль уже обсуждалось на встрече президента с крупным бизнесом. Как рассказывал DK.RU, крупный бизнес на этой встрече, сообщил о готовности компаний к повышению ставки налога на прибыль в обмен на предоставление инвестиционных вычетов и гарантии неизменности нагрузки по другим налогам.