Самое длинное обращение Владимира Путина. Главное

Основными темами послания Федеральному собранию стали важность семьи (Путин призвал молодежь не откладывать деторождение) и появление новой элиты России, к которой он причислил всех участников СВО.

Послание Путина Федеральному собранию в 2024 г. поставило рекорд по длительности. Оно началось в 12:14 мск, а закончилось в 14:20, продлившись, таким образом, 2 часа 6 минут. Это послание стало для Путина 19-м по счету. В ходе выступления Путин оценил среди прочего отношения России с западными странами, современность российского вооружения и коснулся проблемы бедности. Президент также объявил о запуске пяти новых национальных проектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».

Экономика

Российская экономика в прошлом году росла темпами выше мировой, опередив страны «Большой семерки», заявил Владимир Путин. По его словам, огромную роль сыграл «запас прочности, созданный за последнее десятилетие».

Россия — крупнейшая экономика в Европе по ВВП по паритету покупательной стоимости. Темпы позволяют утверждать, что мы сможем войти в четверку крупнейших экономических держав мира. Доля зарплат должна возрасти, — заявил Путин.

Президент предложил повысить зарплаты специалистам в лесном хозяйстве, сфере метеорологии и охраны окружающей среды, назвав их доходы скромными. Он предложил учредить Фонд экологических и природоохранных проектов, совокупный объем его грантов составит 1 млрд руб. в год. Председатель профсоюза работников лесных отраслей России Денис Журавлев в 2023 г. сообщал, что средняя зарплата работников лесного хозяйства — 18 тыс. руб.

Новая элита России

Во время послания Путин назвал «элитой» тружеников и воинов, а не «набивших карманы» в 90-е. Участники военных действий «не кичатся успехами» и им можно доверить Россию, считает Путин. Он объявил о запуске кадровой программы «Время героев», которая будет строиться по тем же стандартам, что «школа губернаторов». Президент отметил, что «постоянно встречается с участниками специальной военной операции».

Участники военных действий должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении, считает президент. В связи с этим с 1 марта они смогут подать заявки на участие в кадровой программе «Время героев». Наставниками станут руководители правительства, администрации президента, министерств и ведомств, главы регионов и компаний, в дальнейшем программу расширят. Также, заявил Путин, участники военных действий должны иметь возможность в приоритетном порядке получить образование в ведущих вузах. Участники военной операции на Украине смогут получить ипотеку со льготной ставкой 2%.

Многодетная семья должна стать нормой и философией жизни общества

Российские регионы реализуют свои меры поддержки семей с детьми. Предлагаю помочь регионам, где уровень рождаемости ниже среднего. Направим до 2030 г. таким регионам не менее 75 млрд руб., — сказал президент.

Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2030 г. — ранее она действовала до 2026-го. Программа материнского капитала была запущена в 2007 г., право на него получили семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 февраля 2024 г. материнский капитал на первого ребенка был проиндексирован до 630 400 руб, на второго — до 833 000 руб.

Путин также объявил о продлении льготной семейной ипотеки до 2030 г. Это будет сделано в рамках нового нацпроекта «Семья». По словам президента, ставка по ипотечным кредитам для многодетных семей с детьми до шести лет составит 6%. Кроме того, президент потребовал, чтобы в 2030 г. уровень бедности опустился ниже 7%, а среди многодетных семей — ниже 12%. Он также призвал увеличить в два раза, до 2800 руб. в месяц, налоговый вычет на второго ребенка и поднять до 6000 руб. в месяц вычеты на третьего и последующих детей.

С 2025 г. дополнительное финансирование будут получать регионы, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего по стране. При этом президент указал, что на демографическую ситуацию в России влияет не только экономика, но и жизненные ориентиры. «Молодые люди откладывают рождение на потом. Это не только экономика, но и жизненные ориентиры. Важна работа всех уровней власти. Большая многодетная семья должна стать нормой, ориентиром всей государственной стратегии», — подчеркнул Путин.

Президент также поручил запустить комплексную программу по охране материнства и сбережению здоровья детей и подростков. По его словам, всего планируется направить более 1 трлн руб. для расширения системы женских консультаций, перинатальных центров в стране.

Хватит пить, вставай на лыжи

Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». «Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. К 2030 году она должна достигнуть 78, а дальше надо выйти на уровень 80+. На решение этой задачи будет нацелен проект «активная и продолжительная жизнь», — сообщил глава государства.

Необходимо поощрять тех, кто занимается спортом, продолжил Владимир Путин.

Будет налоговый вычет для тех, кто проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО. Бросай пить — вставай на лыжи. Мы снизили употребление крепкого алкоголя. Предлагаю за счет федеральных ресурсов строить в малых городах дополнительные спортивные объекты, — сказал он.

«Молодежь России»

Владимир Путин также предложил запустить проект «Молодежь России». «Проект о будущем и для будущего», — пояснил он. «Уровень зарплат даже в соседних регионах разный. А работа учителя и врача одинаково тяжелая. Разрыв зарплат от региона к региону несправедлив. Проблему надо решать», — сказал президент. Отдельный вопрос — это мотивация молодых специалистов, чтобы они «видели перспективу в работе в школе». «Выделим деньги на обновление инфраструктуры педагогических вузов», — сообщил глава государства.

Отдельно президент поручил правительству реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профобразования. «Отправим на это 120 млрд руб. Выделим 124 млрд на ремонт общежитий вузов и университетов», — сообщил Путин. Также до 2030 г. будет построено 40 университетских кампусов, на эти цели будет выделено около 400 млрд руб.

Россия и дороги

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что сейчас грузовые автомобили стоят на таможенных пунктах на границе «часами», их проверку необходимо ускорить. «Типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут, современные технологии позволяют это сделать», — сказал Путин. Он отметил, что на данный момент по регламенту длительность досмотра — 19 минут, но в реальности это не так. Он отметил, что такие перемены необходимы для «ритмичной» работы коридора «Север — Юг», который свяжет Россию с Ближним Востоком и Азией. Его основой будут как автомобильные, так и «бесшумные» железные дороги от портов на севере России до Индийского океана.

Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород. Затем будем прокладывать магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на черноморское побережье, в Минск, братскую Белоруссию, по другим востребованным направлениям, — заявил он.

Тема дорог не раз была затронута во время выступления. Путин также анонсировал продолжение модернизации центрального транспортного узла. Он пообещал, что Московские центральные диаметры станут «основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами» столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями.

Российские железные дороги (РЖД) анонсировали запуск первой в России ВСМ до конца 2030 г. Она должна будет сократить вдвое время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом. Сейчас между городами курсирует «Сапсан», время в пути — порядка четырех часов. На ВСМ будут эксплуатироваться поезда, способные двигаться со скоростью до 400 км/ч.

Об СВО

Не обошлось и без внешней политики. Путин заявил, что «специальную военную операцию поддержало абсолютное большинство российского народа». «Люди непреклонны в этом выборе», — добавил он. По его словам, целью Запада было «принести в наш дом разлад и ослабить изнутри». «Но они просчитались», — подчеркнул глава государства.

Наши части уверенно наступают освобождают все новые территории. Не мы начали войну в Донбассе, но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм. Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» эффективно используется для поражения особо важных целей. Применялся и комплекс «Циркон». И эта система в строю. Завершаются испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», — рассказал он.

«Наша задача — так развивать ВПК, чтобы максимально рационально распределять ресурсы, добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов», — отметил президент. По его словам, прежде всего это касается поставки беспилотников, средств ПВО.

«Важно укрепить группировки на западном направлении, учитывая расширение НАТО на восток. Запад продолжает лгать, говорить, что Россия собирается напасть на Европу. Это бред. Заговорили об отправке на Украину натовских контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял контингенты. Теперь последствия для интервентов будут куда более трагичны. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», — предупредил Путин. В ходе выступления президент также положительно высказался и об использовании ядерного оружия.

В предстоящие шесть лет в России должны быть созданы тысячи новых производств, в этот период на НИОКРы и промышленную ипотеку будет дополнительно направлено 120 млрд руб., сообщил Путин. До 2030 г. нужно дополнительно создать в России не менее 100 технопарков: «Продолжим развитие индустриальных технопарков. Важно использовать преимущества кластерного подхода. Нужно создать не менее 100 таких площадок. Объем инвестиций в ключевых областях должен прибавить 70%. Тут у нас хорошая динамика».

Согласно Конституции, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства» (цитата п. «е» ст. 84 Конституции). Последний раз президент обращался с посланием к Федеральному собранию больше года назад — 21 февраля. Одной из главных тем стала приостановка договора ДСНВ.

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