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В Екатеринбурге пройдет форум об экономике в культуре

В Екатеринбурге пройдет форум об экономике в культуре
Иллюстрация: Фестиваль "Тайны горы крестовой"

Участники обсудят тренды и проблемы в отрасли, разработки решений. Событие может быть интересно деятелям культуры, представителям власти и бизнесу, считают организаторы.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

21 марта в центре культуры «Урал» пройдет Всероссийская лаборатория CULTURALICA, где будут представлены успешные кейсы культурных проектов из разных городов России.

В их числе театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», родившийся в городе Губахе Пермского края 12 лет назад. Событие, практически не имеющее аналогов в крае и в России вообще, сегодня является драйвером развития территории и истинным геобрендом.

Представит историю успеха необычного проекта автор идеи Любовь Зайцева — директор фестиваля «Тайны горы Крестовой», основатель и бессменный художественный руководитель МБУК «Камерный драматический театр «Доминанта», г. Губаха.

Особенность фестиваля в том, что все творческие номера представлены в нетрадиционном для театра пространстве  на скалах, в лесополосах, заброшенном городе, на берегу реки и др. Открытие фестиваля  «Закат на Крестовой»  самая массовая по зрительской аудитории составляющая фестиваля, за двенадцать лет совместные проекты с лучшими российскими театрами собрали около 115 тыс. зрителей.

Услышать историю успеха необычного фестиваля и задать вопросы его создателю можно будет на презентации успешных кейсов в рамках первого дня Всероссийской лаборатории культурных проектов CULTURALICA. 

Кроме того, в деловой программе лаборатории принимают участие директор проектов АНО «Коломенский посад» Дмитрий Ойнас (г. Коломна Московской области); директор Музея судьбы русской деревни Елена Наумова (с. Учма Ярославской области); директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин; руководитель дирекции креативных индустрий фонда «Ульяновск  культурная столица» Кирилл Валов; начальник Управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков и другие.

Всероссийская лаборатория культурных проектов CULTURALICA будет интересна деятелям культуры, представителям власти и бизнесу, который видит перспективу реализации совместных проектов с учреждениями культуры. Обсуждаемые темы пригодятся в работе и участникам из других регионов: в 2020 г. CULTURALICA объединила более 1300 участников из 50 городов России. Мероприятие проводится по инициативе Управления культуры администрации города Екатеринбурга.

Напомним, мы уже писали про опыт создания креативных кластеров в Екатеринбурге.

Создание креативных кластеров в 2022 г., наверное, можно считать новой вехой в истории Свердловской области: они стали такой квинтэссенцией местной творческой индустрии, какой ранее никогда не возникало.

«Креативный кластер это, по сути, скопление мест для творчества и его презентации»,  такое определение дал участник команды черноисточинского кластера Константин Попов

С одной стороны, за этот год кластерам уже удалось сделать очень много, с другой  их деятельность еще не расширилась до таких масштабов, чтобы к ним пришли уже существующие известные креативные бизнесы региона. В частности на это обращает внимание Ян Кожан, директор Агентства развития Сысерти.

Читайте на DK.RU: Пять основ успеха от главного режиссера Екатеринбургского театра кукол.

Автор: Татьяна Юстус
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