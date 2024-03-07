В России появился первый банк с отделениями во всех 89 субъектах РФ
После открытия офисов в Анадыре, Горно-Алтайске, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске сеть ПСБ охватила всю страну.
Обслуживание физических лиц производят 800 отделений банка на территории всей России, предоставляя полный спектр финансовых услуг. Клиентам доступны потребительское кредитование, открытие текущих и накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков и др.
Стратегия ПСБ ориентирована на обеспечение удобства, доступности и качества предоставления финансовых услуг, что достигается за счет сбалансированного развития территориальной представленности и внедрения передовых онлайн-технологий банковского обслуживания. Сегодня ПСБ — единственный банк в стране, офисы которого открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы. В любом отделении — от самой западной точки на карте до восточной — клиентам доступны передовые банковские продукты и высочайшие стандарты обслуживания, наши сотрудники помогут подобрать оптимальные финансовые решения для достижения самых разных целей, а для самих регионов мы выступаем надежным партнером и содействуем их социально-экономическому развитию, — отметил Айрат Гаскаров, заместитель председателя ПСБ.
Читайте также на DK.RU:
ПСБ первым на рынке дистанционно открыл счет для бизнеса по биометрии
ПСБ рассказал о комплексном подходе к развитию средств защиты информации