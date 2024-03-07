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В России появился первый банк с отделениями во всех 89 субъектах РФ

В России появился первый банк с отделениями во всех 89 субъектах РФ
Иллюстрация: ПСБ

После открытия офисов в Анадыре, Горно-Алтайске, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске сеть ПСБ охватила всю страну.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Обслуживание физических лиц производят 800 отделений банка на территории всей России, предоставляя полный спектр финансовых услуг. Клиентам доступны потребительское кредитование, открытие текущих и накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков и др.

Стратегия ПСБ ориентирована на обеспечение удобства, доступности и качества предоставления финансовых услуг, что достигается за счет сбалансированного развития территориальной представленности и внедрения передовых онлайн-технологий банковского обслуживания. Сегодня ПСБ —  единственный банк в стране, офисы которого открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы. В любом отделении — от самой западной точки на карте до восточной —  клиентам доступны передовые банковские продукты и высочайшие стандарты обслуживания, наши сотрудники помогут подобрать оптимальные финансовые решения для достижения самых разных целей, а для самих регионов мы выступаем надежным партнером и содействуем их социально-экономическому развитию, — отметил Айрат Гаскаров, заместитель председателя ПСБ.

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Автор: Мария Смирнова
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