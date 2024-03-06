Нет сварщиков, монтажников, арматурщиков. Застройщики бьют тревогу из-за кадрового голода

По оценкам экспертов, в 2023 г. приток мигрантов на стройки РФ сократился на 50%. Из-за падения рубля им стало невыгодно приезжать на заработки в Россию.

В 2024 г. в России дефицит кадров в сфере строительства может вырасти на 15%, пишет «Коммерсант».

По подсчетам аналитиков Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК), кадровый дефицит по специальностям дорожно-строительной отрасли составляет 11%. Дефицит кадров в строительной отрасли набирает обороты на фоне роста активности застройщиков.

В НАИК ожидают, что к 2028 г. потребность в сварщиках и монтажниках вырастет на 61% от текущего числа работников, арматурщиков — на 33%, водителей грузовиков и дорожных рабочих — на 21%, монтажников стальных и железобетонных конструкций и электрогазосварщиков — на 16%.

Директор по персоналу и организационному развитию ГК «Гранель» Ольга Бережанская уточняет, что сегодня на строительных площадках не хватает каменщиков, монолитчиков, оконщиков, штукатуров. По ряду позиций дефицит кадров доходит до 20–25%. Также не хватает инженеров, сметчиков и архитекторов.

В HeadHunter подсчитали, что нехватка кадров в строительной сфере выросла на 31% год к году, или примерно на 100 тыс. человек. Президент «Национального объединения строителей» Антон Глушков подтверждает, что стройиндустрия входит в топ отраслей с самым высоким кадровым голодом. По словам экспертов, дефицит обусловлен демографической ситуацией, а также занятостью молодежи со строительными специальностями в военной операции на Украине.

Антон Глушков рассказывает, что еще одна причина нехватки кадров в сокращении иностранной рабочей силы: в 2023 г. приток мигрантов на стройки РФ сократился на 50%.

В НАИК уверены, что дефицит кадров обусловлен низкими зарплатами в отрасли. При этом в «Авито Работе» утверждают, что за 2023 г. зарплаты в отрасли выросли на 69%, в среднем до 82 тыс. руб. в месяц.

Гендиректор НАИК Мария Ярмальчук уточняет, что зарплаты работников, которые задействованы на госстройках, меньше на 30%:

Рыночная зарплата сварщиков, бетонщиков, монтажников составляет 100 тыс. руб. в месяц, а в нормативах для госзаказов — менее 50 тыс. руб., поясняет она. Разницу инфраструктурные компании доплачивают из собственной прибыли, — поясняет она.

Ранее эксперты рекрутинговых агентств в интервью DK.RU рассказывали о ситуации с кадрами в строительной отрасли, а также о проблеме оттока мигрантов.

Работникам из Узбекистана, Киргизии и других стран ближнего зарубежья стало крайне невыгодно приезжать на заработки в Россию. Предприятия, испытывая колоссальный прессинг нехватки рабочего персонала, готовы перекупать и обучать даже непрофильную рабочую силу.