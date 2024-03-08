«Проблема собачников и их противников в городе — философская. Но кое-что сделать можно»

«В Москве и Питере застройщики поняли важность оборудования зоны для собак в ЖК, там это норма. У нас слушают, но не вкладываются. В Екатеринбурге ни площадок для выгула, ни вольеров, ни приюта».

Татьяна Агапова, директор зооцентра «Фаунвиль», рассказала DK.RU, как жить в большом городе собакам и с собаками. Проблем немало, но часть из них вполне можно решить.

Татьяна, какие главные проблемы у собаководов Екатеринбурга сегодня?

— Самый сложный вопрос — площадки для выгула собак. Их практически нет во всем городе. Сеть «Заповедник» в прошлом году на собственные средства обустроила те площадки, что создавались когда-то и сейчас сильно обветшали. Таких около десяти на весь город, когда-то территории для них выделил муниципалитет. Новых площадок нет и планов о выделении земель под них — тоже.

Этим вопросом не озабочены ни администрация города, ни застройщики. В тех же Москве и Питере девелоперы взяли за правило закладывать в проектах площадки для выгула, они сразу лаконично вписываются в концепции ЖК и микрорайонов. У нас ничего подобного нет.

Мы пытались обсуждать этот вопрос с компаниями, которые строят у нас в городе новое жилье, но ни разу не дошли до каких-то решений — это ведь вопрос денег, и немалых. Максимум, что можно встретить в Екатеринбурге — лапомойки в холлах домов, необходимость которых под вопросом — все равно дома придется мыть лапы собаке еще раз, внизу в лучшем случае можно смыть основную грязь.

Есть у собаководов и еще одна важная потребность: дрессировочные места, где можно заниматься с собаками, в том числе в холодное время года. В городе таких территорий нет, летом многие идут в парки, но все чаще у входов появляются знаки, запрещающие собак. Зимой и осенью, когда грязно, тренироваться с собакой в городе негде. Есть только «Манеж Арена», одна на весь город, в которую все и пытаются втиснуться.

В той же Москве очень много делается таких крытых манежей, где можно позаниматься и зимой, и осенью, и соревнования проводить.

Именно поэтому мы все же продумываем вариант сотрудничества с девелоперами — предложить им комплексный подход к застройке микрорайонов, где учитывались бы в том числе интересы владельцев собак и их питомцев. Сразу бы проектировалась и строилась площадка для собак и небольшой центр, где можно будет заниматься с питомцами, играть в тарелочки и так далее.

А чем еще можно заняться с собакой, кроме обычной прогулки?

— Есть очень много видов спорта, которыми люди могли бы заниматься со своими питомцами, но физически делать это невозможно. Например, сейчас все большую популярность набирает ноузворк — спорт для собак, основанный на поиске целевого запаха. Для игры обычно используются корица, апельсин и гвоздика — их прячут, а собака за определенное время должна отыскать источник запаха.

В апреле в Екатеринбурге пройдут большие соревнования по ноузворку, к нам приедут из Казани, Питера, Кемерово, других городов — всего около 70 пар. Принять участие в соревнованиях может любая собака в любом возрасте, породистая или беспородная. Кстати, ноузворку обучают даже кошек. Соревнования с ними, конечно, не проводят, но это неплохой способ развеселить питомца, сделать так, чтобы ему не было скучно. Обучают этому и котов, попавших в приюты.

А как в Екатеринбурге обстоят дела с приютами?

— Здесь опять же нужно участие властей города, а его нет. Вопрос с муниципальным приютом не решен до сих пор. Мы единственный в стране город-миллионник, у которого нет своего муниципального приюта для животных.

Да, есть планы по выделению земли где-то под Алапаевском, но это очень далеко. Если вывезти туда животных, шансов найти хозяев у них практически не будет. Сейчас работает приют в Горном Щите, туда с какой-то периодичностью ездят кинологи, волонтеры — они коммуницируют с собаками, в итоге у животных есть шанс быть пристроенными. Если животные остаются только в вольере — шансов нет.

О чем стоит задуматься и что точно нужно узнать человеку, который решил взять собаку из приюта?

— Конечно, это очень серьезный шаг. Само со себе решение взять собаку всегда очень ответственное, из приюта она или нет. Иногда люди берут собаку, которая совершенно не подходит конкретной семье, их образу жизни. Тут очень важен вопрос выбора животного: какая именно собака мне подойдет, если у меня вот такие условия, такой стиль работы.

Очень часто у людей вообще нет представления о том, что такое собака и какие нюансы с ней связаны, кроме знания того, что она красивая и гавкает. Культуры собаководства, понимания, что собака — это живое существо со своими особенностями, к которым нужно заранее подготовиться — нет.

Как определить, подходит или не подходит порода? Начать с ее происхождения: отталкиваться от того, для чего выводилась собака. Нормально, если люди чего-то не знают о собаках и породах, ненормально — когда этим и не интересуются, планируя взять домой животное.

Брать собаку из приюта лучше человеку, у которого уже есть опыт общения с этими животными, который понимает, что такое собака. Для начала лучше походить в приют, пообщаться там с разными животными и подобрать того питомца, который будет максимально комфортен. Не все обращают внимание на нюансы, а важно даже то, нравится вам трогать собаку или нет — с ней же жить дальше, животное не должно ничем раздражать.

Кроме того, люди, которые берут собак, забывают, что от них есть запах. Собака из приюта имеет и вовсе специфический запах, к нему не все готовы. Также после того, как собака приезжает из приюта в дом, нужно некоторое время на налаживание ее питания — могут возникнуть неприятные проблемы. Лучше всего сразу с собакой сходить к ветеринару, провести диагностику, чтобы точно знать, с какими проблемами, возможно, придется столкнуться. К этому просто нужно быть готовым — тратить время и деньги, отрабатывать многие моменты. Если человек не готов — собаку из приюта лучше не брать.

И все же собака в городе — это много проблем для хозяина?

— Конечно, есть вопросы, которые не решить, я считаю их философскими. Например, это вопрос выгула собак. Всегда есть недовольные соседи, горожане, которые считают, что собакам на улицах и во дворах не место.

Я считаю, что для минимизации этих столкновений нужно воспитывать владельцев собак, живущих в конкретном месте. Людям стоит рассказывать, как ухаживать за питомцем, следить, как сделать так, чтобы собака была комфортна обществу. Это здорово помогает минимизировать негатив со стороны окружающих. Больших задач тут мы перед собой не ставим. Если владелец понимает важность этого — он будет делать необходимое, если не понимает — ничего не сделать, будут конфликты.

По поводу оптимизации дворов с точки зрения выгула собак мы общались с директором фестиваля «Атмосфера» Юлией Сорокиной. Обсуждали, как с точки зрения ландшафтного дизайна обустраивать дворы, в которых гуляют с собаками: какие растения садить, чтобы собаки их не портили. Юлия рассказала, что вопрос можно решить, ведь есть растения, которым собаки абсолютно не мешают жить. Есть и разработки в направлении того, чем посыпать дворы, чтобы на тропинках было комфортно и собакам, и людям. С девелоперами по этому направлению уже работают.

Конечно, для того чтобы в городе было комфортно и собачникам, и кошатникам, и любителям других животных, нужно много и планомерно работать. Но у нас есть примеры того, как проблемы можно решать — на них и нужно опираться.

Фото: зооцентр «Фаунвиль», автор Марина Кобелева

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