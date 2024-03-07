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Турция подключается к санкциям. Терминал Dortyol больше не принимает российскую нефть

Турция подключается к санкциям. Терминал Dortyol больше не принимает российскую нефть
Иллюстрация: РИА новости

После введения санкций Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и топлива. Из турецкого терминала нефть уходила в Грецию и Европу.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Нефтяной терминал Dortyol, расположенный в провинции Хатай на юге Турции, больше не будет принимать российскую нефть на фоне западных санкций против России, пишет РБК. В компании Global Terminal Services (GTS), которая управляет терминалом, заявили, что данное решение является «дополнительной мерой к действующим санкционным правилам». Турецкая сторона подчеркнула, что ограничения будут действовать, даже если операции с товарами из России не будут нарушать какие-либо законы:

GTS решила прервать все возможные связи с российской нефтью и в конце февраля 2024 г. сообщила своим клиентам, что ... не примет какой-либо продукт российского происхождения или любые продукты, загруженные в российских портах.

После введения санкций Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и топлива. Импорт российской нефти и нефтепродуктов в прошлом году вырос примерно в 7 раз по сравнению с показателями 2021 г. В 2023 г. на терминал Dortyol поставили 11,74 млн барр. российской сырой нефти и топлива. Из турецкого терминала нефть уходила в греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также в центры торговли, переработки и хранения нефти в Северо-Западной Европе — Роттердам и Антверпен.

Власти США выступили с резкой критикой торговлей «замаскированной российской нефтью» и заявили, что такая схема является обходом действующих санкций в отношении России.  

Как рассказывал DK.RU, в январе 2024 г. турецкие банки стали отказываться от работы с российскими кредитными учреждениями и компаниями, опасаясь санкций со стороны США. Переводы в долларах и евро остановились еще летом 2023 г., а в лирах и рублях — в начале 2024 г. Nurol Bank и Emlak Bank остановили работу с российскими контрагентами, из-за чего замедлились турецко-российская торговля, оплата за импортированную нефть и турецкий экспорт. Турецкие банки разрывают отношения из-за давления со стороны США.

Автор: Екатерина Круглова
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