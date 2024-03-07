Банк Уралсиб выплатил больше половины общего объема страховых выплат клиентам КИВИ Банка

За первые четыре дня Банк Уралсиб уже выплатил клиентам КИВИ Банка больше половины застрахованных средств. Выплаты составили 2,1 млрд рублей.

Уралсиб начал принимать заявления от клиентов КИВИ Банка и выдавать средства 29 февраля. Их получают физлица, индивидуальные предприниматели и юридические лица в пределах 1,4 млн рублей.

С перечнем отделений Банка Уралсиб, выплачивающих возмещение клиентам КИВИ Банка (АО), можно ознакомиться на сайте банка, или на сайте АСВ.

Клиенты – индивидуальные предприниматели и юридические лица, получающие возмещение, могут открыть счет в Банке Уралсиб и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день (реквизиты счета – в день обращения), а также воспользоваться выгодной акцией для новых клиентов – открытие счета и год бесплатного обслуживания на пакете «Пора расти», «Оптимальный». Начисление процентов на остаток по счету в течение 2 месяцев со дня открытия счета – по ставке 14% годовых. Менеджер банка приедет к вам для подписания документов на открытие счета (доступно для городов Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа).

Список документов для открытия счета здесь (кнопка «Бланки документов» внизу страницы). Телефон «горячей линии» для бизнес-клиентов Банка Уралсиб – 8-800-700-77-16.

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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