Банк Уралсиб выплатил больше половины общего объема страховых выплат клиентам КИВИ Банка
За первые четыре дня Банк Уралсиб уже выплатил клиентам КИВИ Банка больше половины застрахованных средств. Выплаты составили 2,1 млрд рублей.
Уралсиб начал принимать заявления от клиентов КИВИ Банка и выдавать средства 29 февраля. Их получают физлица, индивидуальные предприниматели и юридические лица в пределах 1,4 млн рублей.
С перечнем отделений Банка Уралсиб, выплачивающих возмещение клиентам КИВИ Банка (АО), можно ознакомиться на сайте банка, или на сайте АСВ.
Клиенты – индивидуальные предприниматели и юридические лица, получающие возмещение, могут открыть счет в Банке Уралсиб и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день (реквизиты счета – в день обращения), а также воспользоваться выгодной акцией для новых клиентов – открытие счета и год бесплатного обслуживания на пакете «Пора расти», «Оптимальный». Начисление процентов на остаток по счету в течение 2 месяцев со дня открытия счета – по ставке 14% годовых. Менеджер банка приедет к вам для подписания документов на открытие счета (доступно для городов Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа).
Список документов для открытия счета здесь (кнопка «Бланки документов» внизу страницы). Телефон «горячей линии» для бизнес-клиентов Банка Уралсиб – 8-800-700-77-16.
Справка
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KChcs