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Банк Уралсиб выплатил больше половины общего объема страховых выплат клиентам КИВИ Банка

Банк Уралсиб выплатил больше половины общего объема страховых выплат клиентам КИВИ Банка
Автор фото: Romi_Lado. Иллюстрация: pixabay.com

За первые четыре дня Банк Уралсиб уже выплатил клиентам КИВИ Банка больше половины застрахованных средств. Выплаты составили 2,1 млрд рублей.

#НОВОСТИ

Уралсиб начал принимать заявления от клиентов КИВИ Банка и выдавать средства 29 февраля. Их получают физлица, индивидуальные предприниматели и юридические лица в пределах 1,4 млн рублей. 

С перечнем отделений Банка Уралсиб, выплачивающих возмещение  клиентам КИВИ Банка (АО), можно ознакомиться на сайте банка, или на сайте АСВ.

Клиенты – индивидуальные предприниматели и юридические лица, получающие возмещение, могут открыть счет в Банке Уралсиб и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день (реквизиты счета – в день обращения), а также воспользоваться выгодной акцией для новых клиентов – открытие счета и год бесплатного обслуживания на пакете «Пора расти», «Оптимальный». Начисление процентов на остаток по счету в течение 2 месяцев со дня открытия счета – по ставке 14% годовых. Менеджер банка приедет к вам для подписания документов на открытие счета (доступно для городов Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа).

Список документов для открытия счета здесь (кнопка «Бланки документов» внизу страницы). Телефон «горячей линии» для бизнес-клиентов Банка Уралсиб – 8-800-700-77-16.

Справка

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KChcs

Автор: Гринина Ирина
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