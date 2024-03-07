В России впервые с 2021 г. стало расти число банкротств бизнеса

В данный момент подавать на банкротство можно, если долг компании составляет 300 тыс. руб. Эксперты говорят, что число банкротств растет на фоне низкой базы предыдущих лет, когда действовал мораторий.

Число корпоративных банкротств в РФ начало расти впервые с 2021 г. Как подсчитал «Коммерсант», в январе в РФ признана банкротом 571 компания, в феврале — 771. Таким образом, в январе-феврале в РФ были признаны банкротами 1342 компании. Прирост за январь 2024 г. по сравнению с 2023 г. составил около 57%, за февраль — 61%.

По данным ЕФРСБ, в 2021 г. банкротами были признаны 10,3 тыс., в 2022 г. — 9 тыс., а в 2023 г. их число снизилось до 7,4 тыс. юрлиц.

Эксперты говорят, что существенный рост банкротств связан с эффектом низкой базы. Из-за «падемийного» моратория в 2020 г. и «санкционного» моратория в 2022 г. корпоративные процедуры несостоятельности пошли на спад.

Советник Orchards Вадим Бородкин говорит, что в 2023 г. крупные кредиторы, даже «имея законные возможности добиваться принудительного взыскания и подавать заявления о банкротстве крупных должников, нередко шли по иному пути, договариваясь о реструктуризациях».

Однако в 2024 г. тренд переменился, рост числа банкротств может оказаться устойчивым — на это указывает статистика по процедурам наблюдения. По данным Федресурса, в 2023 г. наблюдение было введено в 7532 компаниях — это на 44,1% выше показателей 2022 г. (5225 юрлиц), когда действовал мораторий. За первые два месяца 2024 г. число процедур наблюдения продолжило расти — на 3% в январе и на 3,2% в феврале.

Первый замглавы Минэкономики Илья Торосов уверен, что рост числа банкротств юрлиц не будет аномальным:

Конечно, если сравнивать количество процедур банкротства в 2024 г. по отношению к 2023 г., то мы увидим некоторый рост. Однако если взять сопоставимые данные 2019 г. и даже 2021 г., то увеличения количества процедур наблюдения и конкурсного производства не произошло.

Партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников полагает, что число банкротств юрлиц в этом году вернется к «допандемийным показателям»:

Опыт иностранных юрисдикций показывает, что по истечении «периода охлаждения» число банкротств увеличивается стремительно. Так, за 2023 год в США число корпоративных банкротств выросло на 30%, в Германии — на 25%; во Франции, Нидерландах и Японии — на 30%, — отмечает эксперт.

Вадим Бородкин полагает, что существенно снизить число корпоративных банкротств могло бы повышение планки долга для возбуждения дела о банкротстве юрлица. На данный момент подавать на банкроство можно, если долг компании составляет 300 тыс. руб., инициативная группа просит повысить этот порог до 2 млн руб.

Законопроект об этом уже внесен в Госдуму в декабре 2023 г. Если предложение будет поддержано, то количество банкротных дел может сократиться на 40%, — оценивает Вадим Бородкин.

26 февраля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в правительстве против повышения минимальной суммы долга.

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