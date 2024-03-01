«Никаких штрафов и санкций не будет». Владимир Путин анонсировал амнистию для бизнеса

Президент заявил, что с 2025 г. в стране введут механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощенки на общий порядок налогообложения.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля во время ежегодного послания к Федеральному собранию рассказал о предложениях, которые должны упростить жизнь российскому бизнесу. Например, некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории. Также с 2025 г. президент поручил перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки бизнеса.

Однако самым главным стал анонс амнистии для компаний из реестра МСП, которые дробили бизнес, чтобы снизить налоговую нагрузку:

Не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты. Потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство фактически подталкивает бизнес к дроблению, другим способам оптимизации фискальной нагрузки. Прошу правительство с парламентариями проработать механизмы амнистии для компаний, чтобы они работали вбелую, — заявил Владимир Путин.

Для того чтобы попасть под амнистию, компании должны отказаться от дробления бизнеса и «перейти к нормальной, цивилизованной работе вбелую». Президент пообещал, что никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды для нарушителей не назначат.

Владимир Путин также поручил с 2025 г. предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощенки на общий порядок налогообложения, чтобы необходимости в дроблении бизнеса у предпринимателей не возникало.

Руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов рассказал «Ведомостям», что потенциально амнистия может коснуться правонарушний в рамках ст. 119 (непредставление налоговой декларации) и ст. 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) НК РФ, а также ст. 198 (уклонение индивидуального предпринимателя от уплаты налогов, сборов) и ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией):

Потенциально тех, кто добровольно сознается в дроблении, можно было бы освободить от всех доначислений налогов за прошлые периоды. Тем же, кого выявила налоговая к настоящему моменту, можно простить штрафы и избавить от уголовной ответственности, а тех, кто попадется в будущем — только оштрафовать, уголовной ответственности быть не должно, — уверен Зарипов.

По его словам, ежегодно арбитражные суды рассматривают порядка 100 дел о дроблении бизнеса. С 2018 г. по август 2023 г. рассматривалось 643 дела о дроблении бизнеса с целью ухода от налогов, общая сумма налоговых доначислений в них составила 56 млрд руб. (в среднем 87 млн руб. на одно дело, в 2014–1017 гг. — 31 млн руб. на одно дело).

Юрист КСК ГРУПП Джавид Эйюбов напомнил, что в 2023 г. в налоговой практике появились резонансные дела, связанные с доначислением налогов в отношении ИП и юридических лиц. Речь идет о блогерах Елене Блиновской и Лерчик (Валерии Чекалиной), которым были доначислены налоги в связи с дроблением бизнеса на несколько ИП на УСН. Как сообщал DK.RU, Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн руб. Елена Блиновская обвиняется в неуплате 918 млн руб. налогов (с учетом штрафов и пеней эта сумма выросла почти до 1,5 млрд руб.) .

Руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаил Орлов говорит, что вопрос «дробления бизнеса» очень сложный еще и потому, что официального определения термина «дробление бизнеса» в законодательстве или в Налоговом кодексе нет:

У участников налоговых правоотношений нет понимания, как отличить искусственное дробление ради получения необоснованной налоговой выгоды от создания группы компаний, которая вызвана реальной бизнес-необходимостью.

Во время обращения к Федеральному собранию президент также рекомендовал с 2025 г. разработать риск-ориентированный подход при проверки бизнеса:

Считаю возможным с 1 января 2025 г. отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно, — сказал президент.

Как сказал президент, никому не позволено незаконно притеснять бизнесменов, поскольку они обеспечивают граждан рабочими местам:

Бизнес, который работает здесь, в России должен иметь гарантии неприкосновенности, собственности, активов и своих новых вложений... Никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, никому не позволено притеснять людей, переступать закон или использовать его в корыстных целях.

В свою очередь российский бизнес обязан работать в отечественной юрисдикции и не выводить средства в другие страны:

Вывод средства за рубеж несет риски все потерять. Теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Но не надо туда уводить. И тогда не будем решать вопрос, как вернуть. Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регион, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса — наша сильная, суверенная страна.

DK.RU ранее рассказывал, что во время обращения президент также объявил о запуске пяти новых национальных проектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».