Следствие продолжается. Блогеры Чекалины выплатили в бюджет 504 млн руб.

Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов, при этом расследование обстоятельств легализации «полученного преступным путем имущества» продолжается.

Расследование деятельности блогеров продолжается, несмотря на то что Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин погасили все свои долги перед государством, пишет РБК со ссылкой на главу СК Александра Бастрыкина. Бастрыкин сообщил, что уголовное преследование блогера и ее мужа было прекращено:

Благодаря имеющимся доказательствам Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн руб. При этом расследование обстоятельств легализации Чекалиными имущества, полученного преступным путем, продолжается.

Супруги погасили все долги еще в ноябре. Адвокат Чекалиной Константин Третьяков подтвердил, что спустя два месяца после этого дело против блогера прекращено «в связи с уплатой налогов».

Облавы на блогеров начались весной 2023 г. Так, следствие утверждало, что девушка оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год, но за два года (июль 2020 г. — июль 2022 г.) получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников. В марте против пары завели еще одно дело об отмывании 130 млн руб., на которые были куплены доллары США. Лерчек грозила статья о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

За последний год под следствие попали несколько блогеров, в том числе автор «марафонов желаний» Елена Блиновская . По версии следователей, она «целенаправленно и формально раздробила бизнес», чтобы платить налоги по упрощенной схеме. В итоге Блиновская не уплатила в казну свыше 918 млн руб.

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов был арестован 3 ноября, сообщал DK.RU. Ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Продюсер Александр Иншаков подал в Хамовнический суд Москвы коллективный иск на 1 млрд руб. за причинение «существенных нравственных страданий» и «существенную угрозу национальной безопасности России» к известному блогеру Насте Ивлеевой. К требованию присоединились 22 человека. В частности, у автора иска возникли претензии к демонстрации «полуобнаженных тел» и дорогих украшений на организованой блогером «голой вечеринке».