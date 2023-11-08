Борис Титов: «Дело против Аяза сильно отличается от дел против Чекалиной или Блиновской»

Аяз Шабутдинов был арестован 3 ноября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. Бизнес-омбудсмен считает, что дело вызывает много вопросов.

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал задержание Аяза Шабутдинова и возбуждение против него уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

Про дело Аяза Шабутдинова высказались многие, пора и мне. В отличие от Чекалиной или Блиновской, Шабутдинова не обвиняют в уклонении от уплаты налогов. По крайней мере, пока. Суть обвинения более широкая. Мошенничество. Дескать, обещал, но обманул. И вот именно эта широта и вызывает больше всего вопросов, — написал в своем телеграм-канале Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен назвал деятельность Аяза шоу-бизнесом. По его словам, блогер построил «то, что сейчас модно называть экосистемой — огромное сообщество людей, внутри которого циркулируют собственные потоки энергии, есть свои цели, стимулы, ориентиры, образцы для подражания»:

Но разве «настоящий» шоу-бизнес не продает то же самое: эмоции, вдохновение, радость и печаль? Рассуждая о деле Шабутдинова, нужно исходить от обратного — что можно, а что нельзя. Если коротко, то вдохновлять вне разрешенных рамок теперь, видимо, нельзя. Хотя для предпринимательских прорывов атмосфера азарта в любом случае необходима и благотворна, она подпитывает и придает смелость к риску (а предприниматель всегда рискует, это в Гражданском кодексе написано).

Борис Титов также обратил внимание на договор, который заключался между принадлежащим Шабутдинову «Лайк Центром» и клиентами. Эту ситуацию он прокомментировал анекдотом:

В чем был обман? Не исключаю, что суть дела передается старым анекдотом: — Здравствуйте, вы меня помните? Я у вас вчера шарики покупал. — Узнаю. Вам ещё шариков? — Нет. Я к вам с жалобой — они бракованные. — В чём дело — воздух не держат? — Да нет, с этим всё в порядке. — А что тогда? — Не радуют они меня…

Напомним, что блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов был арестован 3 ноября, сообщал DK.RU. Ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии прокуратуры, Шабутдинов совместно с соучастниками от имени «Like Центра» из корыстных побуждений создавал у клиентов ложные надежды на создание успешного бизнеса и получение сверхдоходов благодаря его образовательным курсам, что «не соответствовало действительности». В результате восемь человек заплатили за услуги суммы от 100 тыс. до 1,9 млн руб., указывает ведомство.

По данным МВД, бывшие участники курсов подали 70 исков к «Like Центру», еще более 150 заявлений находятся на досудебном этапе. Максимальное наказание, которое грозит Шабутдинову, — до 10 лет лишения свободы.

За последний год под следствие попали несколько блогеров, в том числе автор «марафонов желаний» Елена Блиновская. По версии следователей, она «целенаправленно и формально раздробила бизнес», чтобы платить налоги по упрощенной схеме. В итоге Блиновская не уплатила в казну свыше 918 млн руб. В отношении Лерчек (Валерия Чекалина) и ее мужа, которые известны проведением различных марафонов, также возбудили уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.