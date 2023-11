Автор бизнес-тренингов Аяз Шабутдинов задержан в Москве за мошенничество

Блог с бизнес-тренингами Шабутдинова насчитывает 2 млн подписчиков. Мужчину задержали в съемной квартире сотрудники ФСБ и Главного управления МВД по экономической безопасности.

Аяз Шабутдинов, основатель Like Центра — «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like, был арестован в Москве. Мужчина известен тем, что ведет популярный блог в запрещенной социальной сети, в котором у него было 2 млн подписчиков.

Основным видом деятельности принадлежащего Шабутдинову юрлица Like Центр является разработка компьютерного программного обеспечения. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 737,6 млн руб. Также он является бенефициаром компании «Нэймс Екатеринбург», зарегистрированной на Урале. Ее основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

РБК утверждает, что на блогера написали «много заявлений» в полицию и к нему есть «вопросы по налогам». Baza пишет, что у блогера прошли обыски. По ее данным, Шабутдинова задержали, когда он прилетел из-за границы. Агентство уточняет, что мужчину задержали в съемной квартире сотрудники ФСБ и Главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции.

По данным СПАРК, Аяз Шабутдинов являлся руководителем или соучредителем 27 коммерческих компаний, которые в настоящее время прекратили свою деятельность. Большинство из них зарегистрированы в Ижевске по месту регистрации блогера. Шабутдинов в разные периоды являлся совладельцем еще 16 действующих компаний с различным видом деятельности.

За последний год под следствие попали несколько блогеров, в том числе автор «марафонов желаний» Елена Блиновская. По версии следователей, она «целенаправленно и формально раздробила бизнес», чтобы платить налоги по упрощенной схеме. В итоге Блиновская не уплатила в казну свыше 918 млн руб.

В отношении Лерчек (Валерия Чекалина) и ее мужа, которые известны проведением различных марафонов, также возбудили уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что Чекалина использовала систему упрощенного налогообложения для индивидуальных предпринимателей, хотя ее доход превышал допустимый лимит в размере 150 млн руб. По версии следствия, она не уплатила государству 300 млн руб. Еще одно дело об уклонении от уплаты налогов завели на блогера и автора курсов по самообразованию Александру Митрошину. По версии следствия, она не заплатила в казну 120 млн руб., используя схему упрощенного налогообложения, рассказывал DK.RU.