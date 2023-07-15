Следствие попросило суд изменить меру пресечения блогеру Лерчек на более жесткую

Лерчек входила в пятерку самых популярных блогеров, пока в марте 2023 г. не попала под уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб.

Следственный комитет РФ по Москве ходатайствует об изменении меры пресечения блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным, пишет Коммерсантъ. СКР заявил, что супруги опосредованно пользуются интернетом, а также общаются со свидетелями по уголовному делу. В этой связи СКР перед судом заявлено ходатайство.

Лерчек входила в пятерку самых популярных Instagram-блогеров (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Свое ИП Валерия Чекалина зарегистрировала в 2018 г. Основным видом деятельности заявлено представление в средствах массовой информации и различные виды торговли. Через соцсети блогеры предлагали свои онлайн-марафоны для быстрого похудения, а также парфюмерию. В марте в отношении блогеров было возбуждено уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб., помимо неуплаты налогов СКР инкриминирует им легализацию преступных доходов.

Как полагают в СКР, с июля 2020 по июль 2022 г. Лерчек применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако она обогатилась «в существенно большем размере» за счет реализации фитнес-марафонов и торговли косметикой за этот период, считают силовики.

Весной СКР возбудил уголовные дела по факту неуплаты налогов в отношении еще двух крупных блогеров. Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму около 1 млрд руб., Александру Митрошину — на 127 млн руб., рассказывал DK.RU.