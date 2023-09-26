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ФНС разблокировала счета блогера Елены Блиновской. Но есть нюансы

ФНС разблокировала счета блогера Елены Блиновской. Но есть нюансы
Иллюстрация: biographe.ru

Из-за домашнего ареста Блиновская не смогла вовремя сдать налоговую отчетность, поэтому ФНС обратилась в банк за наложением ограничений на, по сути, легальный счет.

#НОВОСТИ

В рамках уголовного дела над блогером Еленой Блиновской и ее супругом в апреле 2023 г. суд арестовал их активы на сумму 64 млрд руб. Сегодня ограничения с некоторых счетов блогера были сняты, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на адвоката Блиновской Наталью Сальникову. 

Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 млн руб. и легализации средств. Адвокат уточнила, что те счета и имущество Елены Блиновской, на которые арест был наложен судом, по сей день остаются под обеспечительными мерами, однако счет, о котором идет речь, не был под арестом:

Просто из-за домашнего ареста Елена не смогла вовремя сдать отчетность, поэтому ФНС обратилась в банк за наложением ограничений. Когда отчетность была сдана — ограничения сняли.

Как рассказывал DK.RU, 16 августа Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении действия меры пресечения до 26 октября, отклонив апелляционную жалобу защиты. Обвинение утверждает, что сумма неуплаченных блогером налогов составляет 918 млн руб. Адвокат Елены Блиновской говорила, что ее подзащитная уже выплатила из этой суммы 55 млн руб.

Весной сообщалось, что, по версии следствия, Блиновская, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 гг. налог на добавленную стоимость и налог на доходы физлиц на общую сумму свыше 918 млн руб. Однако Сальникова уточнила, что эта сумма не соответствует оценке ФНС. В свою очередь, Юлия Новичкова, адвокат мужа блогера — Алексея Блиновского (ему предъявили обвинение в пособничестве при уклонении от уплаты налогов), заявила что у Елены нет имущества на 64 млрд руб. По ее словам, это общая сумма на счетах всех компаний, на которые наложили арест по делу Блиновской, при этом большинство из этих денег блогерше не принадлежат.

Автор: Андрей Широков
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