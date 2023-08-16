Арестованы активы блогера Блиновской и её мужа на сумму 64 млрд руб.

В рамках дела о неуплате налогов блогером Еленой Блиновской суд арестовал активы на сумму около 64 млрд руб. При этом сумма претензий, озвученная следствием ранее, составляет около 1 млрд.

В рамках дела о неуплате налогов блогером Еленой Блиновской суд арестовал активы на сумму около 64 млрд руб., передает Коммерсант со сылкой на адвоката обвиняемой Наталью Сальникову:

В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 млрд руб. При этом Федеральная налоговая служба еще не обнародовала данные о точном размере ущерба по делу.

Весной сообщалось, что, по версии следствия, Блиновская, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 гг. налог на добавленную стоимость и налог на доходы физлиц на общую сумму свыше 918 млн руб. Однако Сальникова уточнила, что эта сумма не соответствует оценке ФНС. Кроме того, Блиновская, по ее словам, уже выплатила 55 млн руб. из суммы вменяемого ей ущерба. «Обнародования точного размера ущерба не будет еще несколько месяцев», — добавила адвокат.

В свою очередь Юлия Новичкова, адвокат мужа блогера — Алексея Блиновского (ему предъявили обвинение в пособничестве при уклонении от уплаты налогов), заявила что у Елены нет имущества на 64 млрд руб. По ее словам, это общая сумма на счетах всех компаний, на которые наложили арест по делу Блиновской, при этом большинство из этих денег блогерше не принадлежат. По мнению Новичковой, арест этих активов нарушает правила соразмерности требований.

Ранее, 9 августа, Пресненский районный суд Москвы в рамках дела о неуплате налогов Еленой Блиновской и ее супругом наложил арест на 12 банковских счетов, 54 расчетных счета, 4 элитные иномарки, мотоцикл «Харлей Дэвидсон», моторную лодку, гидроцикл и 7 прицепов к легковым автомобилям.

В июле суд арестовал 21 объект недвижимости, которым владели супруги Блиновские, рассказывал DK.RU. В том числе помещения в Ярославской области и в Подмосковье, элитную квартиру в Москве, а также более 100 млн руб. на 50 банковских счетах семьи, валюту и золотые коллекционные монеты.

Елену Блиновскую, создательницу курса лекций и практик по личностному росту «Марафон желаний», задержали в апреле при попытке пересечь границу России. Суд отправил ее под домашний арест. Она находится в доме в коттеджном поселке «Миллениум» в Истринском районе Подмосковья.

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