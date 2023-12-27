Блогера Ивлееву попросили заплатить 1 млрд руб. за организацию «голой вечеринки»

Коллективный иск подан в Москве за причинение «существенных нравственных страданий» и «существенную угрозу национальной безопасности России». Отсуженные деньги пойдут на нужды СВО.

Продюсер Александр Иншаков подал в Хамовнический суд Москвы коллективный иск на 1 млрд руб. к известному блогеру Насте Ивлеевой. К требованию присоединились 22 человека. Автор иска считает, что поведение Ивлеевой и гостей мероприятия создает «существенную угрозу национальной безопасности России». Ивлееву обвиняют в «умышленном посягательстве на традиционные российские семейные и культурные ценности» и «безответственном отношении» к стране. Подписавшиеся выразили согласие направить всю полученную сумму компенсации или ее часть в государственный фонд поддержки участников СВО:

Считаю, что данными действиями мне, лицам, присоединившимся к настоящему заявлению, а также миллионам российских граждан, воспитанных в духе патриотизма, любви к родине, сохранения традиционных семейных и культурных ценностей, причинены существенные нравственные страдания, которые подлежат судебной защите.

В частности, у автора иска возникли претензии к демонстрации «полуобнаженных тел» и дорогих украшений. Иншаков заявил Forbes, что к группе истцов присоединились люди, «которые готовы на определенные расходы», связанные с судебным разбирательством. В их числе юрист Александр Терещев:

На самом деле количество людей, которые поддерживают нас и присоединяются к иску, огромное. Мне уже отзвонились со всех регионов России. Сколько можно наблюдать это безобразие? Творчество этой кучки поганцев, которые вдруг решили, что они могут и что им можно все.

Адвокат Владислав Ватаманюк, представляющий интересы истцов, заявил, что сумма в 1 млрд руб. соразмерна нарушению и относительно невысока:

Нравственные страдания, послужившие основанием для обращения в суд, выразились в активной циничной и безнравственной демонстрации на камеру обнаженных и полуобнаженных лиц. Сама Ивлеева А. В. активно демонстрировала на камеру свои драгоценные украшения стоимостью 23 млн руб., надетые на область ягодиц, в то время, когда страна находится в сложной общественно-политической ситуации, в зоне специальной военной операции гибнут десятки, сотни и тысячи военнослужащих.

Напомним, вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor в ночь с 20 на 21 декабря. Дресс-код мероприятия Almost Naked («почти голые») предполагал минимум одежды, из-за чего мероприятие вызвало сильный общестенный резонанс. На вечеринке, побывали журналистки Ксения Собчак и Саша Сулим, певец Филипп Киркоров, певицы Лолита и Anna Asti, рэпер Джиган, блогер Саша Спилберг и другие. Рэпера Vacío, который надел для вечеринки только носок, 22 декабря арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве на мероприятии. Кроме того, ему придется оплатить штраф в 200 тыс. руб., назначенный за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Ивлеева извинилась за проведение вечеринки в видеообращении в своем Telegram-канале 24 декабря.

После подачи иска МТС убрал с сайта фото Ивлеевой, с которой сотрудничал. Сейчас компания рассматривает возможность исключения Анастасии из своих рекламных амбассадоров. Telegram-канал Baza сообщил и о решении Тинькофф прекратить рекламное сотрудничество с Ивлеевой. По его данным, компания увидела в сотрудничестве с ней риск для себя.

В 2023 году дела против известных блогеров продолжают набирать обороты. В основном речь идет о неуплате налогов. Блогеры Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж выплатили налоговой инспекции 500 млн руб., чем полностью погасили задолженность перед государством. Напомним, в марте 2023 г. на Чекалиных завели дело о неуплате налогов и пособничестве в уклонении от них (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК). По версии следствия, Валерия как индивидуальный предприниматель использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов. Она превысила его, но не перешла на общую систему налогообложения, не платила НДС и НДФЛ. Доходы от фитнес-марафонов перечислялись на счета ее супруга и других родственников, рассказывал DK.RU.