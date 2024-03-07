Таможня РФ начала массово проверять товары на американское происхождение

У импортеров стали активно запрашивать сертификаты страны происхождения товаров. Для товаров из США предусмотрена повышенная пошлина в размере 25-40%.

Российские таможенники начали перепроверять ввозимые на территорию РФ товары и применять к ним повышенные пошлины 25-40%, если продукт произведен в США или страна происхождения не подтверждена, пишут «Ведомости». Массовый характер таможенных проверок проявился с февраля 2024 г.

Ставка единого таможенного тарифа в среднем достигает 3-5%, однако для товаров американского происхождения применяются особые пошлины. Их размер регулирует постановление правительства России № 788 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США» от 2018 г.

Партнер Б1 Вильгельма Шавшина считает, что ужесточение работы таможни связано с тем, что 26 января 2024 г. в документе добавили понятие «ответные меры»:

У импортеров стали запрашивать сертификаты страны происхождения товаров. В случае их отсутствия, наличия ошибок или некорректной информации, а также указания США в качестве страны производства российские таможенники применяют повышенную ввозную пошлину, — уточнила эксперт.

Некоторые импортеры отказываются оформлять сертификат происхождения и утверждают, что такого требования в законе нет. В таком случае на таможне они не смогут подтвердить, что товар неамериканского происхождения и рискуют заплатить повышенную пошлину, говорят эксперты.

Отметим, что по итогам 2023 г. Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в бюджет 6,6 трлн руб., что выше плановых показателей на 158,6 млрд руб. Глава ФТС Руслан Давыдов сообщил, что в 2024 г. объем поступлений в бюджет повысится еще на 14% и достигнет 7,4 трлн руб.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, ссылаясь на данные таможенной службы, сообщал о кратном росте вывоза золота физлицами, сообщал DK.RU. Юристы напомнили, что в личных целях без декларации граждане могут вывозить из России золото стоимостью не более €10 тыс. и весом до 50 кг, если летят самолетом. Часто граждане не декларируют вывозимое золото, потому что не хотят платить пошлины. Для физлиц это 30% от суммы сверх норматива, или €4 за килограмм сверх нормы.