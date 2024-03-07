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Банк Уралсиб расширил возможности вклада «Комфорт». Доходность составляет 8,30 – 13,35%

Банк Уралсиб расширил возможности вклада «Комфорт». Доходность составляет 8,30 – 13,35%
Иллюстрация: pixabay.com

Добавив новый срок размещения — 367 дней. Также в линейку вкладов «Комфорт» добавлена новая минимальная сумма вклада (неснижаемый остаток) для владельцев пакета услуг «Premium» — 10 млн рублей.

#НОВОСТИ

Доходность по вкладам вида «Комфорт» теперь составляет 8,30 – 13,35% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Максимальная ставка 13,35% годовых с учетом капитализации процентов доступна клиентам – владельцам пакета услуг «Private».

Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – 1 млн рублей, Premium и Private – 2 млн рублей. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней. По вкладу предусмотрена возможность совершения расходных операций, при этом остаток денежных средств во вкладе после совершения любой расходной операции должен составлять не менее установленной суммы неснижаемого остатка.

При размещении вклада от 2 млн рублей пакет услуг «Premium» на весь срок действия вклада будет бесплатным (подробнее о пакете услуг «Premium»). Условие бесплатного обслуживания пакета услуг «Private» – размещение в Банке Уралсиб средств на сумму 40 млн рублей и более (подробнее о преимуществах обслуживания в Уралсиб Private Banking).

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 года насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KL6bR

Автор: Гринина Ирина
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