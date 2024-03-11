В Екатеринбурге продают квартиру за 150 млн руб. За что просят такие деньги?

Трехкомнатная квартира находится в элитном ЖК в центре Екатеринбурга. Помимо нее будущий владелец также получит два отдельно стоящих парковочных места.

Объявление о продаже квартиры появилось на портале N1.ru. Сама она расположена на втором этаже элитного дома по адресу Олимпийская набережная, 5 (ЖК «Макаровский»). Площадь трехкомнатной квартиры была увеличена за счет присоединения лоджии и сейчас составляет 198 кв. м.

В объявлении указано, что в квартире — функциональная планировка, есть места для хранения и лоджия. Установлены система «умный дом», климат-контроль, подогрев полов, электрическое управление штор. За исключением спальных кроватей, вся мебель — итальянская.

Квартиру выставили на продажу в начале марта за 152 млн руб., сейчас она стоит 150 млн. В стоимость также входят два отдельно стоящих парковочных места.

Параллельно в ЖК продается еще одна трехкомнатная квартира с двумя паркингами. Ее стоимость — 130 млн руб, площадь — 173 кв. м. Квартира расположена на третьем этаже. В объявлении указано, что отделка в ней выполнена по авторскому проекту, который получил призовое место премии Premium Living 2023.

Ранее эксперты рассказывали DK.RU, что стоимость квартир в элитных ЖК в Екатеринбурге в разы ниже, чем в Москве. Это связано с тем, что рынок элитной недвижимости развит не так хорошо, как в столице, премиальных объектов и целевой аудитории — меньше, а сам рынок сформировался несколько позже.

Также DK.RU писал, что в Сысертском районе выставили на продажу особняк за 115 млн руб. Он расположен на территории элитного гольф-курорта Pine Creek, на второй линии от гольф поля.