В Екатеринбурге отметят день рождения Свердловского рок-клуба

На экскурсии жителям и гостям города расскажут о местах, где творилась рок-история. А на квартирнике для них исполнят песни легендарных свердловских команд.

В это воскресенье, 17 марта, в Екатеринбурге пройдут мероприятия, посвященные 38-летию Свердловского рок-клуба. Жители и гости города смогут побывать на экскурсии и квартирнике, где узнают истории из жизни музыкантов и услышат их композиции. Мероприятия состоятся при поддержке сообщества независимых экскурсоводов Екбгуляем и «Наше радио Екатеринбург».

Экскурсию проведет журналист и рок-гид Светлана Толмачева. Она покажет места, связанные с культовыми участниками рок-клуба, и расскажет истории из жизни поэтов и музыкантов. В своем телеграм-канале она сообщила, что экскурсия начнется в 16:00 в районе Дворца молодежи.

А в 18:00 состоится квартирник в баре «Молодость». Участников мероприятия встретит группа режиссера и исполнителя Дмитрия Касимова. Музыканты исполнят песни легендарных команд «Каталог», «Апрельский марш», «Кабинет», «Урфин Джюс», «Трек», «Ассоциация», Макс Ильин.

В 6 лет, у нас дома на кухне, я впервые услышал альбом «Разлука» «Наутилуса Помпилиуса». Когда кассета заканчивалась, то ее переворачивали и ставили заново, и я завороженно стоял возле магнитофона и слушал. Начиная с 1990 года я ходил на концерты свердловских рок-групп «Апрельский марш», «Настя», «Чайф», «Агата Кристи». Этот квартирник — посвящение уникальному явлению уральской музыкальной культуры, — вспоминает Дмитрий Касимов.

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