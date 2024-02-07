Организаторы «Ночи музыки» назвали дату фестиваля в 2024 г.

Он состоится 28 июня. Сегодня организаторы UMN открыли прием заявок от музыкантов, также пройти отбор могут танцевальные коллективы.

В этом году Ural Music Night исполнится 10 лет. Фестиваль состоится 28 июня. Команда начала готовиться к проведению масштабного мероприятия.

С сегодняшнего дня стартовал сбор заявок от музыкантов, которые хотят выступить перед жителями и гостями города. Ограничений по жанрам и стилям для них не предусмотрено. Также заявку могут оставить танцевальные коллективы, выступающие в разных стилях.

После 18 марта, когда сбор заявок будет завершен, каждую из них рассмотрит экспертное жюри. В его состав войдут представители музыкальной и танцевальной индустрии.

Ural Music Night — часть мировой культуры. У нас выступают музыканты из ЮАР, Беларуси, Грузии, Сербии, Армении и других стран. Приглашаю всех артистов приехать в столицу Урала. В этом году «Уральская ночь музыки» отмечает 10-летний юбилей, поэтому исполнителям будет особенно приятно приобщиться к самому яркому и мультижанровому фестивалю России, — цитирует директора Ural Music Night Евгений Горенбург портал «Моменты».

Напомним, в прошлом году фестиваль состоялся 23 июня, писал Justmedia.ru. Он был посвящен 300-летию Екатеринбурга. Перед гостями выступили 3 тыс. артистов на 102 сценах — на Плотинке, возле капсулы времени, в Харитоновском парке, в сквере за Оперным театром, в барах и ресторанах города и др. По оценкам организаторов, фестиваль посетили 370 тыс. гостей.

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