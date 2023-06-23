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Ural Music Night стартует уже сегодня: куда сходить после работы?

Ural Music Night стартует уже сегодня: куда сходить после работы?
Иллюстрация: uralmusicnight.ru

Организаторы подготовили маршруты для любителей рока, джаза, фолка, классики, электронной и поп-музыки. К фестивалю присоединились бары и рестораны города, а также ДК и кинотеатры.

#НОВОСТИ

Первые площадки Ural Music Night начнут работать в 15:00, а завершится фестиваль завтра в 3:00 акцией «Светает», которая в этом году пройдет на площади Кирова. Там выступят камерный оркестр B-A-C-H и Валерий Сюткин.

Всего будет работать более 100 площадок. Среди них — сцена у Капсулы времени. Как уже писал DK.RU, ее хедлайнерами станут группа IOWA (исполнила хиты «Улыбайся», «Маршрутка» и «Песня простая») и Тося Чайкина. А фан-зона парка Маяковского станет главной хип-хоп сценой фестиваля — организаторы анонсировали танцевальные баттлы в номинации All Styles.

Хедлайнерами площадки в Харитоновском парке станут Billy’s Band. Ранее DK.RU сообщал, что в парке специально к Ночи музыки установят пандусы и мобильные туалеты, зону у сцены огородят для удобства маломобильных гостей. На площадке будут дежурить волонтеры, которые помогут сопроводить людей с особенностями зрения и тифлокомментировать происходящее на фестивале.

Традиционно к фестивалю присоединились бары и рестораны города, а также ДК и кинотеатры. Так, например, ресторан 1991 пригласил несколько джазовых коллективов. В «Большом грузинском» выступит грузинская группа Bravo Metehi. Ресторан Pumpula анонсировал диджей-сеты в стиле «Funky disco duty house». В EverJazz выступят молодые джазовые музыканты России. Cеть кинотеатров «Премьер зал» решила организовать показ фильма «Богемская рапсодия» об истории группы Queen. А в ДК Железнодорожников днем стартует музыкальная конференция «Ural Music Night. Шоурум»

Будут в этом году и необычные площадки. Так, в этом году «Станция вольных почт» (храм святителя Иннокентия Московского) предоставил свою площадку для выступления двух коллективов — византийского хора «Святой лука» и мужского хора «Держава» (Ганина Яма). А традиционная программа «Арии с балкона» в этом году пройдет на балконе Дома музыки — солисты театра «Урал.Опера.Балет» начнут выступление в 21:30.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте фестиваля.

Автор: Елизавета Порошина
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