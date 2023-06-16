Названы новые хедлайнеры Ночи музыки в Екатеринбурге

В этом году зрителей ждут на площадках по всему городу, самые яркие музыканты выступят на 2-3 локациях. Ural Music Night состоится уже через неделю, 23 июня.

Оргкомитет Уральской ночи музыки назвал хедлайнеров еще нескольких площадок грядущего фестиваля.

На площадке «Технопарк Уральского педагогического» выступят «Запрещенные барабанщики», Флора, «Макфа», Shend, Yummy Music Band, FUNK POWER, Kickin' Jass Orchestra, «САТИСФАЕР», The TRBLZ band.

В ККТ «Космос» в рамках музыкального фестиваля состоятся модные показы, коллекции представят участники проекта «Неделя моды в Екатеринбурге». Также на площадке выступят группы «Виктор Виталий», «Старый приятель», Кира Любавина, «Метро 2021» и «Ночной квартал», а также «Запрещенные барабанщики».

Дворец культуры железнодорожников превратится в главную инди-сцену New/Open stage. Хедлайнерами станут группа «Диктофон», Billy’s Band и дуэт Антона Лаврентьева и Алины Астровской. Также выступят Beeswax & Olesya, «НИЧЕГО», «Дисциплина Безбольной Биты», hehehe, «уколь».

В Харитоновском парке разместится площадка «Музыка через призму театра». Перед собравшимися выступят поющие театральные артисты и музыкальные коллективы. Хедлайнерами сцены станут Billy’s Band и дуэт Антона Лаврентьева и Алины Астровской, также выступят MATTEW, «АВАНГАРД ЛЕОНТЬЕВ», «Смирный и друзья», Pointofyou, «Осталось два кадра», «Девара», SHOO, «Доказательства Фрэнка», Vitamin Youth, MarieL.

В парке специально к Ночи музыки установят пандусы и мобильные туалеты, зону у сцены огородят для удобства маломобильных гостей. На площадке будут дежурить волонтеры, которые помогут сопроводить людей с особенностями зрения и тифлокомментировать происходящее на фестивале. Организацией доступной среды на фестивале занимаются эксперты проекта Inclusive Event.

Ранее DK.RU писал, что всего в Ночь музыки в городе будет работать более 100 площадок. Хедлайнерами фестиваля станут группа IOWA (исполнила хиты «Улыбайся», «Маршрутка» и «Песня простая») и Тося Чайкина. Они выступят на сцене «Мотив» у капсулы времени. Помимо них на площадке заявлены Vagabonds, Травулька Олеся, LEPNINA, О! Марго, неаринаменя, Маша Мария, КАТЯ РИКЕДА, Вика Радисева, Макодзеба, MARIA KON, Ала-Тей, BRESDEN, TANATA, ALYONA POLI.

Также в этом году в рамках фестиваля будет работать специальная патриотическая площадка, она расположится у «Черного тюльпана». Ожидается, что в Ural Music Night в этом году примут участие Юлия Чичерина, Вадим Самойлов.