Свердловская филармония пообещала зрителям сюрпризы с восточным колоритом

Первый российско-китайский проект из серии сюрпризов — концерт для флейты с оркестром. Он открывает год перекрестной культуры России и Китая.

30 января в Екатеринбурге состоялась мировая премьера, которая открыла перекрестный год культуры России и Китая — в Свердловской филармонии прозвучала «Фантазия о Селадоне» китайского композитора Ян Жуйхань.

По словам композитора, концерт для флейты «Фантазия о Селадоне» вдохновлен историческим наследием китайского селадона — древнего искусства создания китайского фарфора. Взаимодействие инструментальных голосов тонко раскрывает оттенки, линии и формы керамики, отражает гармоничное сочетание энергии современного города и тайн древнего селадона».

Для нас огромная творческая радость исполнить это удивительное сочинение, вдохновленное изобретением фарфора в Китае. В нем можно услышать связанные с традиционной китайской культурой народные инструменты и характерные интонации, которые создают особый колорит и подчеркивают восточное созерцание красоты. Несмотря на то, что состав оркестра очень большой — тройной, с усиленной группой ударных инструментов, — фактура произведения остается прозрачной, в нем будто присутствуют китайская медитативность и сам дух китайской народной музыки, — поделился своим впечатлением о премьерном произведении Дмитрий Филатов, главный дирижер Уральского молодежного оркестра.

Первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов рассказал, что в течение года нашу публику ожидает целая серия российско-китайских проектов, которые будут реализованы при поддержке губернатора региона, министерства культуры и министерства внешнеэкономических связей Свердловской области:

Этим творческим союзом мы заявляем о своей открытости для сотрудничества с китайскими музыкантами — и в рамках Летней оркестровой академии, и в контексте наших фестивалей в Екатеринбурге.

Впереди у филармонии — большие планы, связанные с проведением Российско-китайской летней молодежной оркестровой академии, которая пройдет на трех площадках: в августе-сентябре в Екатеринбурге, на федеральной территории «Сириус» в Сочи и в Китае. Узнав об этом проекте, одна из известных молодых композиторов Китая Ян Жуйхань выразила желание написать произведение для Уральского молодежного симфонического оркестра.

Напомним, Свердловская филармония объявила о начале продаж абонементов на 2024 г. с 1 февраля. Новый сезон посвящен роялю и фортепианному искусству. Один из самых главных акустических инструментов с неограниченным спектром возможностей станет участником 25 из 42 абонементных серий, старт продаж которых состоится 1 февраля 2024 г.

В 89-м концертном сезоне «Музыка в руках» публике предстоит встретиться со звездным составом участников абонементов «Высшая лига» (абонементы А, Б) и услышать сольные выступления Бориса Березовского и Алекандра Гиндина, Екатерины Мечетиной и Дмитрия Маслеева.

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