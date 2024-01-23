Свердловская филармония объявила о начале продаж абонементов на 2024 г. с 1 февраля

Новый сезон будет посвящен роялю и фортепианному искусству. Публике предстоит встретиться с Борисом Березовским, Алекандром Гиндиным, Екатериной Мечетиной, Дмитрием Маслеевым и другими исполнителями.

Свердловская филармония представляет новый абонементный сезон 2024/25, посвящённый роялю и фортепианному искусству. Один из самых главных акустических инструментов с неограниченным спектром возможностей станет участником 25 из 42 абонементных серий, старт продаж которых состоится 1 февраля 2024 г.

В 89-м концертном сезоне «Музыка в руках» публике предстоит встретиться со звездным составом участников абонементов «Высшая лига» (абрнементы А, Б) и услышать сольные выступления Бориса Березовского и Алекандра Гиндина, Екатерины Мечетиной и Дмитрия Маслеева.

Зрители смогут побывать на открытии сезона 12 сентября, где гостем абонемента «Главный» Дмитрия Лисса станет любимый в России британский виртуоз Фредерик Кемпф, встретить в программах главного дирижера УАФО известный во всем мире блестящий фортепианный дуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя, а в ансамбле с Уральским молодёжным оркестром — рукоплескать мэтрам российского джаза Даниилу Крамеру и Владимиру Гроховскому.

«Блестящие концерты с Молодежным оркестром» под управлением главного дирижера УМСО Дмитрия Филатова пройдут с участием Рэма Урасина и Филиппа Копачевского, а один из концертов фирменной серии «Встречи с шедеврами» главный приглашённый дирижер УМСО Александр Рудин проведет с Юрием Мартыновым.

С участием известных российских пианистов Михаила Лидского и Дмитрия Маслеева пройдут концерты моноабонемента «Брамс», в котором Уральский филармонический оркестр представит полное собрание концертов и симфоний композитора-романтика.

Семь из семи фестивалей сезона: Green Royal Fest (август), Фестиваль фортепианных дуэтов (октябрь), «Лабиринты Шнитке» (ноябрь), Bach-fest (март), Фридерика Шопена (май), «Денис Мацуев представляет...» (июнь), «Безумные дни в Екатеринбурге» (июль) также будут включать выступления прославленных российских (и не только) пианистов.

Одним из самых необычных абонементов сезона станет серия концертов, носящая имя самой известной марки роялей «Steinway: золотая коллекция». Ее откроет «Концерт в 12 рук» с участием трех фортепианных дуэтов: Людмилы Берлинской и Артура Анселя, Даниила Крамера и Валерия Гроховского, Елены Эндеберя и Владиславв Чепиноги.

Рояль можно будет услышать в «Джазовых пятницах» с Вадимом Эйленкригом и на концертах Даниила Крамера, в новом абонементе «Саксофон драйв» и в музыкальном спектакле Марии Третьяковой в рамках абонемента «Музыка и слово». Он будет неразлучен с инструментами оркестра в сольных программах артистов УАФО и УМСО, в серии программ для детей и родителей «Симфонические приключения» и дневных абонементах «Музыка для души».

Старт продаж абонементов для всех слушателей филармонии состоится утром 1 февраля. Накануне этого события, 31 января, приобрести абонементы смогут члены Лиги друзей филармонии. А с 23 января «продлить» свой абонемент на сезон 2024/25 с сохранением любимого места в зале, смогут владельцы концертных серий текущего сезона.

Напомним, в 2022 г. стало известно, что новое здание филармонии в Екатеринбурге появится без Zaha Hadid. Известное на весь мир архитектурное бюро прекратило работать с Россией, но в Екатеринбурге ради нового здания уже снесли жилой дом.

Как рассказала на пресс-конференции министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, проект нового здания Свердловской филармонии реализуют, но «в лучшие времена».

По словам Учайкиной, сейчас власти региона бросили все силы на завершение строительства объектов Универсиады, так что минкульт «интеллигентно ждет лучших времен».

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