Крупнейшие продуктовые сети увеличили выручку на 14% по итогам 2023 г. ТОП-10

Практически все крупнейшие продуктовые сети страны показывают рост выручки по итогам 2023 г., хотя и неравномерный. Единственная сеть, у которой упала выручка, — Auchan.

Выручка десяти крупнейших сетей продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в 2023 г. выросла на 14,1%, до 9,1 трлн руб. без НДС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Infoline.

Крупнейшим ритейлером страны по выручке стала X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») с выручкой 3,13 трлн руб. На втором месте «Магнит» (выручка 2,5 трлн руб.), замыкает тройку лидеров Mercury Retail Group (сети «Красное & белое» и «Бристоль») с выручкой 1,1 трлн руб. На четвертом месте с выручкой 615 млрд руб. расположилась «Лента», а на пятом — «Светофор» (399 млрд руб.)

В топ-10 крупнейших торговых сетей также вошли Auchan с выручкой 276 млрд руб., «Вкусвилл», выручка которого по итогам 2023 г. составила 259 млрд руб. Metro по итогам 2023 г. увеличил выручку до 226 млрд руб., ГК «ОКей» закрыла 2023 г. с выручкой 205 млрд руб. Наконец, на 10-й строчке рейтинга разместилась сеть «Спар Миддл Волка» с выручкой 181 млрд руб.

Аналитики отмечают, что среди игроков из топ-5 динамика роста замедлилась у «Магнита», Mercury Retail Group (сети «Красное & белое» и «Бристоль») и «Светофора».

Выручка «Магнита» за 2023 г. выросла только на 9% год к году, годом ранее сеть росла на 26%. Сеть Mercury Retail Group по итогам 2023 г. выросла 20,4%, тогда как по итогам 2022 г. рост сети составлял 31%. «Светофор» увеличил выручку в 2023 г. на 8%, а в 2022 г. рост составил рекордные 40%.

Единственная сеть, которая по итогам 2023 г. показала падение, стала Auchan. Ее выручка сократилась на 3,9%, до 276,7 млрд руб.

Иллюстрация: «Коммерсант»

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что замедление роста выручки FMCG-ритейлеров связано со снижением среднегодового уровня инфляции с 11,94% в 2022 г. до 7,42% в 2023 г.:

Наибольшие проблемы испытывают гипермаркеты, сталкивающиеся с оттоком покупателей в другие форматы и на маркетплейсы, — уточняет эксперт.

Аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что торговые сети растут за счет экспансии и поглощения мелких конкурентов:

В 2024 г. средний чек и розничная выручка сетей останутся под давлением в связи с ожидаемым замедлением продовольственной инфляции ближе ко второй половине года, — говорит он.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2022 г. самой прибыльной торговой сетью стала «Красное и Белое», чья чистая прибыль превысила 48 млрд руб. Это выше результата крупнейших розничных сетей — X5 Group, куда входят «Перекресток» и «Пятерочка», а также «Магнита».