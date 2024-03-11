Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.03
90,74
98,87
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Крупнейшие продуктовые сети увеличили выручку на 14% по итогам 2023 г. ТОП-10

Крупнейшие продуктовые сети увеличили выручку на 14% по итогам 2023 г. ТОП-10
Иллюстрация: РИА новости

Практически все крупнейшие продуктовые сети страны показывают рост выручки по итогам 2023 г., хотя и неравномерный. Единственная сеть, у которой упала выручка, — Auchan.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Выручка десяти крупнейших сетей продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в 2023 г. выросла на 14,1%, до 9,1 трлн руб. без НДС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Infoline.

Крупнейшим ритейлером страны по выручке стала X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») с выручкой 3,13 трлн руб. На втором месте «Магнит» (выручка 2,5 трлн руб.), замыкает тройку лидеров Mercury Retail Group (сети «Красное & белое» и «Бристоль») с выручкой 1,1 трлн руб. На четвертом месте с выручкой 615 млрд руб. расположилась «Лента», а на пятом — «Светофор» (399 млрд руб.)

В топ-10 крупнейших торговых сетей также вошли Auchan с выручкой 276 млрд руб., «Вкусвилл», выручка которого по итогам 2023 г. составила 259 млрд руб. Metro по итогам 2023 г. увеличил выручку до 226 млрд руб., ГК «ОКей» закрыла 2023 г. с выручкой 205 млрд руб. Наконец, на 10-й строчке рейтинга разместилась сеть «Спар Миддл Волка» с выручкой 181 млрд руб. 

Аналитики отмечают, что среди игроков из топ-5 динамика роста замедлилась у «Магнита», Mercury Retail Group (сети «Красное & белое» и «Бристоль») и «Светофора».

Выручка «Магнита» за 2023 г. выросла только на 9% год к году, годом ранее сеть росла на 26%. Сеть Mercury Retail Group по итогам 2023 г. выросла 20,4%, тогда как по итогам 2022 г. рост сети составлял 31%. «Светофор» увеличил выручку в 2023 г. на 8%, а в 2022 г. рост составил рекордные 40%. 

Единственная сеть, которая по итогам 2023 г. показала падение, стала Auchan. Ее выручка сократилась на 3,9%, до 276,7 млрд руб.

Крупнейшие продуктовые сети увеличили выручку на 14% по итогам 2023 г. ТОП-10 1

Иллюстрация: «Коммерсант»

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что замедление роста выручки FMCG-ритейлеров связано со снижением среднегодового уровня инфляции с 11,94% в 2022 г. до 7,42% в 2023 г.:

Наибольшие проблемы испытывают гипермаркеты, сталкивающиеся с оттоком покупателей в другие форматы и на маркетплейсы, — уточняет эксперт.

Аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что торговые сети растут за счет экспансии и поглощения мелких конкурентов:

В 2024 г. средний чек и розничная выручка сетей останутся под давлением в связи с ожидаемым замедлением продовольственной инфляции ближе ко второй половине года, — говорит он. 

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2022 г. самой прибыльной торговой сетью стала «Красное и Белое», чья чистая прибыль превысила 48 млрд руб. Это выше результата крупнейших розничных сетей — X5 Group, куда входят «Перекресток» и «Пятерочка», а также «Магнита».

Автор: Екатерина Круглова
Самое читаемое
  • «Проблема собачников и их противников в городе — философская. Но кое-что сделать можно»«Проблема собачников и их противников в городе — философская. Но кое-что сделать можно»
  • Уральский театр посетит жюри фестиваля «Золотая маска»Уральский театр посетит жюри фестиваля «Золотая маска»
  • Кто ответственен за рост цен на такси в Екатеринбурге — законотворцы или монополист?Кто ответственен за рост цен на такси в Екатеринбурге — законотворцы или монополист?
  • Свердловских школьников научат конструировать беспилотники за 285 млн руб.Свердловских школьников научат конструировать беспилотники за 285 млн руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.