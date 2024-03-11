Исключительно целевой набор. Минтруд готовит новые правила трудоустройства мигрантов

В ведомстве недовольны, что мигранты приезжают в Россию по приглашению строительных компаний, оформляют документы на работу, а затем уходят работать таксистами и курьерами.

Минтруд по поручению правительства подготовил законопроект, который предусматривает введение новых условий для организованного набора трудовых мигрантов на предприятия.

Как пишут «Известия», чтобы устроиться на работу, иностранцам нужно будет получить специальный документ, который подтверждает право на временную трудовую деятельность у конкретного работодателя. В Госдуме инициативу Минтруда поддерживают и предлагают оставить для трудовых мигрантов только систему целевого набора.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что законопроект позволит исключить случаи, когда в рамках оргнабора по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать в строительной компании, которая понесла расходы на его наем, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу.

Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. В рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста, — отметили в ведомстве

Там добавили, что, если иностранный работник решит трудоустроиться на другое предприятие, которое не является участником оргнабора, ему придется покинуть территорию РФ в течение 15 дней.

В профильном комитете Госдумы по труду и социальной политике полагают, что инициативу Минтруда нужно поддержать:

Вопрос исключительно целевого набора мигрантов озвучивался депутатами еще правительству под руководством Дмитрия Медведева. Аналогичные меры озвучивались еще в 2013 г. Один из посылов, чтобы трудовая миграция была только по запросу работодателей, — заявил глава комитета Ярослав Нилов.

Нилов напомнил, что сейчас в России для мигрантов действует патентная система, которая позволяет иностранцам безвизово въезжать в страну и трудоустраиваться на работу. Однако многие работают без патента.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев также полагает, что законопроект требует поддержки:

Если мигрант приглашен на определенную профессию, он должен только ей заниматься, а не искать удобные ему формы заработка, отбирая рабочие места у россиян. У нас есть своя безработица, с которой мы должны бороться, и помогать с трудоустройством своим гражданам, и платить им достойную зарплату, — заявил депутат.

Президент общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей» Владимир Яковлев уверен, что разрешение на работу для мигрантов только по приглашению работодателя — правильная идея.

Например, в строительной отрасли недостаток специалистов сегодня оценивается в 100 тыс. человек, рассказывал ранее DK.RU. Застройщики заинтересованы, чтобы работник приехал к ним под нужные ему задачи и работал до тех пор, пока их не выполнит:

Уход мигрантов от пригласивших их работодателей — распространенная практика. Иностранец приехал, он ничем не обременен. Поэтому он оформил нужные ему документы и перешел туда, куда хочет. Неудивительно, что основная масса мигрантов сегодня работает в такси, на более легкой работе, а не на стройке, — говорит Яковлев.

Добавим, что в 2024 г. в России дефицит кадров в сфере строительства может вырасти на 15%. При этом приток мигрантов на стройки РФ сократился на 50% за прошлый год. Работникам из Узбекистана, Киргизии и других стран ближнего зарубежья стало крайне невыгодно приезжать на заработки в Россию, рассказывал DK.RU.