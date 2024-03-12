Госдума согласовала новые размеры ущерба по экономическим преступлениям и мошенничеству

В правительстве решили, что слишком существенное повышение порогов выведет из-под действия УК значительное число правонарушений, поэтому обошлись индексацией показателей.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал увеличить пороги крупного и особо крупного ущерба для квалификации экономических преступлений, пишет «Коммерсант». Как пишет издание, пересмотрены положения о повышении порога по налоговым преступлениям.

Изначально предлагалось считать крупным размером при уклонении компаниями от уплаты налогов, сборов и страховых платежей сумму в 35 млн руб. в пределах трех лет подряд (сейчас установлен порог 15 млн руб.), а особо крупным — 100 млн руб. (на данный момент 45 млн руб.). В правительстве посчитали, что такое существенное повышение порога выведет из-под действия УК значительное число налоговых правонарушений.

В итоге новая версия документа предполагает, что порогом для крупного ущерба станет 18,75 млн руб., а для особого крупного — 65,25 млн руб.

Также законопроект предполагает повышение порогов крупного ущерба при уклонении от уплаты таможенных платежей — с 2 млн до 3 млн руб., а особо крупного — с 6 млн до 9 млн руб.

При совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов крупным размером предлагается считать 13,5 млн руб. (сейчас — 9 млн руб.) незаконных переводов в течение года, особо крупным — 65 млн руб. (45 млн руб.).

Госдума также пересмотрела размер ущерба для квалификации мошенничества. Так, при преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если их сторонами являются компании или ИП (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ), значительный ущерб повышается с 10 тыс. до 250 тыс. руб., крупный — с 3 млн до 4,5 млн руб., а особо крупный — с 12 млн до 18 млн руб.

Также законодатели предлагают декриминализировать один из признаков незаконной предпринимательской деятельности — работу без разрешения или лицензии (ст. 171 УК РФ). Согласно законопроекту, подобная деятельность не будет носить характер экономического преступления, при условии,что не был нанесен крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин говорит, что в целом бизнес-сообщество позитивно реагирует на поправки:

Поправки рассматривались бизнес-сообществом на стадии их обсуждения в правительстве и в целом поддержаны — повышение крупного и особого крупного размеров ущерба является реакцией на экономические изменения, учитывающие и инфляцию.

Старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Роман Билык согласен, что увеличение порогов по налоговым преступлениям лишь компенсирует инфляцию, при этом увеличение порогов не вполне отвечает ожиданиям бизнеса, особенно крупных компаний.

Президент «Опоры России» Александра Калинина добавляет, что бизнесу действительно хотелось бы, чтобы пороги были выше:

Но с учетом ранее принятых мер по либерализации, в частности перевода ряда налоговых преступлений из категории тяжких в категорию преступлений средней тяжести, а также изменений, предполагающих закрытие дела при уплате налогов, — это нормально, — говорит эксперт.

Напомним, что во время обращения к федеральному собранию в феврале 2024 г. президент Владимир Путин предложил ряд мер, которые должны упростить жизнь российскому бизнесу, сообщал DK.RU.

Например, некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории. Также с 2025 г. президент поручил перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки бизнеса.

Однако самым главным стал анонс амнистии для компаний из реестра МСП, которые дробили бизнес, чтобы снизить налоговую нагрузку.