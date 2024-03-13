«Прозрачность рынка». Как цифровые решения оптимизируют отрасль грузоперевозок

Минтранс рассчитывает, что к 2025 г. 30% грузовых перевозочных документов будут переведены в цифровой вид, а к 2030 г. ожидается сокращение доли «серых» грузовых автомобильных перевозок на 45%.

Цифровизация экономики охватывает все больше отраслей. Один из важнейших этапов этого процесса — использование электронных перевозочных документов в транспортных компаниях.

Руководитель офиса обслуживания клиентов ООО «Такском» в Екатеринбурге Ольга Шешукова в интервью DK.RU рассказала, как с помощью ЭДО логистические компании оптимизируют процессы и снижают свои расходы, а также какие глобальные цели преследуют Минтранс России, ФНС, Минцифры и МВД с помощью запуска Государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Как электронный документооборот меняет отрасль логистики? Какие у этого сервиса преимущества?

— Внедрение ЭДО в отрасли логистики позволяет всем участникам сделки отслеживать транспортировку груза на любом из этапов. Также использование электронных перевозочных документов способствует обелению отрасли, все процессы становятся прозрачными.

Как и в любой отрасли, в первую очередь ЭДО — это экономия финансов, ускорение бизнес-процессов, снижение издержек на обработку бумажных документов и т.д.

Переход на ЭДО ускоряет процессы обработки и обмена документами: после создания документа необходимо просто заверить его электронной подписью и отправить контрагенту. Тратить время на доставку документов не нужно, хранить бумажный архив тоже. При этом ЭДО полностью гарантирует надежность и конфиденциальность передачи информации.

Для логистической отрасли существует ряд дополнительных преимуществ при использовании электронных перевозочных документов. Это быстрый взаиморасчет между заказчиками и перевозчиками.

ЭДО и применение электронных перевозочных документов делает процессы прозрачными: сначала формируется электронный заказ в специальной информационной системе ЭПД, затем к электронному документообороту подключаются перевозчик и грузополучатель, которые добавляют в транспортную накладную свои сведения. Все они взаимодействуют друг с другом дистанционно с помощью специальных систем обмена, которые внесены в реестр Минтранса.

Какие документы уже сегодня можно перевести в электронный вид?

— С марта 2022 г. логистическим компаниям доступно использование электронной транспортной накладной, электронного путевого листа, сопроводительной ведомости заказ-наряда и других документов. Кстати, электронная транспортная накладная полезна разным перевозчикам: от транспортно-экспедиционных компаний до индивидуальных предпринимателей.

Нужно понимать, что использование электронных перевозочных документов — это не просто введение новых электронных форматов, на которые нам предлагают переходить, отказываясь от бумажного документооборота, а часть цифровой трансформации транспортной отрасли, стратегию которой предложил Минтранс России.

В целом электронные перевозочные документы являются дополнением к уже существующим электронным форматам бухгалтерских документов таких как: УПД, счет-фактура, акт и другие.

Что требуется от компании, чтобы внедрить ЭДО, и какие барьеры для внедрения существуют?

— Компании необходимо просто начать использовать Электронный сервис «Такском-Транспорт». Для это необходимо cделать три шага:

1. Выбрать и оплатить тарифный план.

2. Получить электронную подпись.

3. Начать обмен перевозочными документами.

Еще из важного: нужно помнить, что с начала сентября 2023 г. изменились правила работы с электронной подписью. Сегодня сотрудники компании работают в системе ЭДО с электронной подписью физлица с обязательным применением МЧД (машиночитаемой доверенности).

Электронная форма доверенности (МЧД) подписывается КЭП (квалифицированной электронной подписью) руководителя компании или ИП.

Иллюстрация: «Такском»

Расскажите о перспективах развития цифровых сервисов и автоматизации процессов в сфере логистики.

— Организация ЭДО между участниками договора перевозки, экспедирования — это часть масштабной государственной системы ЭПД. Минтранс России совместно с ФНС, Минцифры и МВД обеспечили полномасштабный запуск Государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Всегда полезно знать, какие задачи ставит перед собой государство, разрабатывая те или иные изменения законодательства, потому что это помогает осознать, насколько серьезным с его стороны будет отношение к нововведению, насколько жестким будет контроль и как будет использоваться поступающая в госструктуры за счет применения ЭДО информация.

В данном случае из Паспорта Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации следует, что на базе создаваемой сейчас государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) планируется создать систему сквозного обмена электронными перевозочными документами, в том числе на межгосударственном уровне.

Речь идет о формировании цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, которые помогут минимизировать контрольные процедуры в пути.

Минтранс рассчитывает, что к 2025 г. 30% грузовых перевозочных документов будут переведены в цифровой вид, а к 2030 г. ожидается сокращение на 45% доли «серых» грузовых автомобильных перевозок, а также увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней от внутренних автоперевозок.

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