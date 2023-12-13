Почему бизнесу нужно переходить на ЭДО? / Мнение эксперта

Использование электронного документооборота стало обязательным для бюджетных организаций с января 2023 г. Когда частный бизнес и самозанятых обяжут перейти на ЭДО и какие в этом преимущества?

Ассоциация РОСЭУ (Российское объединение в сфере электронных услуг) отмечает увеличение электронного документооборота в 2023 г. на 22%, динамики подключений к системе ЭДО — на 26%. В 2024 г., по мнению экспертов, рост электронного документооборота продолжится.

Справка Система ЭДО предназначена для обмена электронными документами юридической значимости. Благодаря введению электронного документооборота ускоряется и упрощается обмен документацией между юридическими и физическими лицами, согласование и подписание документов происходит более оперативно. Юридическая сила цифрового документа обеспечивается ЭП (электронной подписью) и осуществлением обмена через оператора ЭДО.

В интервью DK.RU руководитель офиса обслуживания клиентов ООО «Такском» в Екатеринбурге Ольга Шешукова рассказала о преимуществах и легких способах перехода на ЭДО для компаний.

С 1 января 2023 г. уже состоялся обязательный переход на ЭДО для бюджетных организаций. Когда это требование будет распространено на частный бизнес?

— Действительно, с начала 2023 г. все бюджетные организации перешли на электронный документооборот. Это обязательно не только для организаций бюджетной сферы, но и для муниципальных образований, федеральных и региональных органов исполнительной власти. Отправка документов в электронном виде намного дешевле, чем в бумажном. Кроме того, ЭДО ускоряет обработку документов, система делает это автоматически.

Что касается коммерческих организаций и частного бизнеса, то сегодня многие предприниматели уже перешли на электронный документооборот. Для некоторых видов бизнеса применение ЭДО обязательно: например, для товарооборота маркированной продукции или для организаций, которые работают с государственными закупками по 44-ФЗ закону.

Многие компании добровольно перешли или планируют перейти на ЭДО, потому что так легче контролировать процессы, документы подписываются быстрее. Также исключены ошибки, которые связаны с человеческим фактором.

Вы уже начали говорить о плюсах ЭДО. Давайте назовем преимущества от внедрения электронного документооборота для компаний.

— Плюсов много. Как мы уже сказали, в первую очередь это экономия финансов. Во-вторых, ускоряются процессы обработки и обмена документами.

Электронный документооборот экономит также временные ресурсы компании: после создания документа нужно заверить его электронной подписью и отправить контрагенту. При этом ЭДО полностью гарантирует надежность и конфиденциальность передачи информации.

Еще один плюс — сокращение бумажного архива. Больше не понадобятся стеллажи для папок с документами и отдельные помещения для архивов.

Кроме того, ЭДО позволяет мгновенно передавать информацию в ЦРПТ о маркированных товарах.

Напоминаю, что с начала сентября 2023 г. изменились правила работы с ЭП. Сотрудники компании работают в системе ЭДО с электронной подписью физлица с обязательным применением МЧД (машиночитаемой доверенности).

Электронная форма доверенности (МЧД) подписывается КЭП (квалифицированной электронной подписью) руководителя компании или ИП. Данная доверенность в электронном виде создается и загружается в формате XML. Если вы используете машиночитаемую доверенность, то нет необходимости в бумажной доверенности.

Преимущества ЭДО очевидны. А какими документами нельзя обмениваться в рамках электронного документооборота?

— Сделано исключение для некоторых кадровых документов. Это:

• акт о несчастном случае на производстве;

• приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении);

• подтверждение изучения инструктажей по охране труда, включая документацию с личной подписью сотрудника.

Сколько стоит подключение ЭДО?

— Все зависит от потребности клиента и вида его деятельности. Тарифные планы начинаются от 125 руб. в месяц. Это значительно дешевле бумажного документооборота.

Вы также предоставляете услугу ЭДО для самозанятых. Расскажите подробнее о ней.

— В «Такском» есть специальное решение для самозанятых. Большинство юрлиц готовы работать с самозанятыми и ИП исключительно по договору, и это правильно, потому что договор защищает самозанятого и гарантирует, что обязательства сторон будут выполнены. Мы рекомендует самозанятым всегда использовать договор при оказании услуг.

Данный сервис ЭДО для самозанятых позволяет оперативно обмениваться документами с клиентами и заказчиками. Не требуется дополнительно оплачивать расходы на логистику, доставку и забор документов. Сегодня все можно сделать со смартфона.

ЭДО дает свободу: неважно, где вы находитесь, нужны только смартфон и электронная подпись. В пакет «Такском» для самозанятых входит:

• «Такском-Файлер» (пакетный тариф на 50 отправок)

• Электронная подпись на физическое лицо

• Смарт-карта с NFC

• Считыватель смарт-карт для ПК (опционально)

• Консультации по работе с сервисом + техническая поддержка.

Пакетное предложение, которое мы разработали, подойдет фрилансеру, копирайтеру, стилисту или фотографу. Всем, кто планирует работать в современных и оперативных системах.

Контакты «Такском» в г. Екатеринбург:

ул. Хомякова, д.2, офис 110, ул. Крауля, д. 9а, офис 404

тел.: 8 343 278-59-29

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