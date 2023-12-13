Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.12
90,21
97,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Почему бизнесу нужно переходить на ЭДО? / Мнение эксперта

Почему бизнесу нужно переходить на ЭДО? / Мнение эксперта
Иллюстрация: Ольга Шешукова

Использование электронного документооборота стало обязательным для бюджетных организаций с января 2023 г. Когда частный бизнес и самозанятых обяжут перейти на ЭДО и какие в этом преимущества?

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Ассоциация РОСЭУ (Российское объединение в сфере электронных услуг) отмечает увеличение электронного документооборота в 2023 г. на 22%, динамики подключений к системе ЭДО — на 26%. В 2024 г., по мнению экспертов, рост электронного документооборота продолжится.  

Справка

 
Система ЭДО предназначена для обмена электронными документами юридической значимости. Благодаря введению электронного документооборота ускоряется и упрощается обмен документацией между юридическими и физическими лицами, согласование и подписание документов происходит более оперативно. Юридическая сила цифрового документа обеспечивается ЭП (электронной подписью) и осуществлением обмена через оператора ЭДО.
 

В интервью DK.RU руководитель офиса обслуживания клиентов ООО «Такском» в Екатеринбурге Ольга Шешукова рассказала о преимуществах и легких способах перехода на ЭДО для компаний.  

С 1 января 2023 г. уже состоялся обязательный переход на ЭДО для бюджетных организаций. Когда это требование будет распространено на частный бизнес?  

— Действительно, с начала 2023 г. все бюджетные организации перешли на электронный документооборот. Это обязательно не только для организаций бюджетной сферы, но и для муниципальных образований, федеральных и региональных органов исполнительной власти. Отправка документов в электронном виде намного дешевле, чем в бумажном. Кроме того, ЭДО ускоряет обработку документов, система делает это автоматически.    

Что касается коммерческих организаций и частного бизнеса, то сегодня многие предприниматели уже перешли на электронный документооборот. Для некоторых видов бизнеса применение ЭДО обязательно: например, для товарооборота маркированной продукции или для организаций, которые работают с государственными закупками по 44-ФЗ закону.  

Многие компании добровольно перешли или планируют перейти на ЭДО, потому что так легче контролировать процессы, документы подписываются быстрее. Также исключены ошибки, которые связаны с человеческим фактором.  

Вы уже начали говорить о плюсах ЭДО. Давайте назовем преимущества от внедрения электронного документооборота для компаний.  

— Плюсов много. Как мы уже сказали, в первую очередь это экономия финансов. Во-вторых, ускоряются процессы обработки и обмена документами.  

Электронный документооборот экономит также временные ресурсы компании: после создания документа нужно заверить его электронной подписью и отправить контрагенту. При этом ЭДО полностью гарантирует надежность и конфиденциальность передачи информации.  

Еще один плюс — сокращение бумажного архива. Больше не понадобятся стеллажи для папок с документами и отдельные помещения для архивов.    

Кроме того, ЭДО позволяет мгновенно передавать информацию в ЦРПТ о маркированных товарах.  

Напоминаю, что с начала сентября 2023 г. изменились правила работы с ЭП. Сотрудники компании работают в системе ЭДО с электронной подписью физлица с обязательным применением МЧД (машиночитаемой доверенности).

Электронная форма доверенности (МЧД) подписывается КЭП (квалифицированной электронной подписью) руководителя компании или ИП. Данная доверенность в электронном виде создается и загружается в формате XML. Если вы используете машиночитаемую доверенность, то нет необходимости в бумажной доверенности.  

Преимущества ЭДО очевидны. А какими документами нельзя обмениваться в рамках электронного документооборота?  

— Сделано исключение для некоторых кадровых документов. Это:  

• акт о несчастном случае на производстве;
• приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении);
• подтверждение изучения инструктажей по охране труда, включая документацию с личной подписью сотрудника.  

Сколько стоит подключение ЭДО?    

— Все зависит от потребности клиента и вида его деятельности. Тарифные планы начинаются от 125 руб. в месяц. Это значительно дешевле бумажного документооборота.  

Вы также предоставляете услугу ЭДО для самозанятых. Расскажите подробнее о ней.  

— В «Такском» есть специальное решение для самозанятых. Большинство юрлиц готовы работать с самозанятыми и ИП исключительно по договору, и это правильно, потому что договор защищает самозанятого и гарантирует, что обязательства сторон будут выполнены. Мы рекомендует самозанятым всегда использовать договор при оказании услуг.  

Данный сервис ЭДО для самозанятых позволяет оперативно обмениваться документами с клиентами и заказчиками. Не требуется дополнительно оплачивать расходы на логистику, доставку и забор документов. Сегодня все можно сделать со смартфона.  

ЭДО дает свободу: неважно, где вы находитесь, нужны только смартфон и электронная подпись. В пакет «Такском» для самозанятых входит:

• «Такском-Файлер» (пакетный тариф на 50 отправок)
• Электронная подпись на физическое лицо
• Смарт-карта с NFC
• Считыватель смарт-карт для ПК (опционально)
• Консультации по работе с сервисом + техническая поддержка.

Пакетное предложение, которое мы разработали, подойдет фрилансеру, копирайтеру, стилисту или фотографу. Всем, кто планирует работать в современных и оперативных системах.  

Почему бизнесу нужно переходить на ЭДО? / Мнение эксперта 1Контакты «Такском» в г. Екатеринбург
ул. Хомякова, д.2, офис 110, ул. Крауля, д. 9а, офис 404
тел.: 8 343 278-59-29 
 
Реклама. ИНН 7704211201  ООО "ТАКСКОМ"
erid:LjN8KLmdS
Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • В России начал действовать закон об изъятии загранпаспорта на границе. Кого не выпустят?В России начал действовать закон об изъятии загранпаспорта на границе. Кого не выпустят?
  • «Предпринимательство — это не про то, как больше заработать, а как сделать что-то крутое»«Предпринимательство — это не про то, как больше заработать, а как сделать что-то крутое»
  • Аварии, проблемы с транспортом и дистант: как Средний Урал переживает холодаАварии, проблемы с транспортом и дистант: как Средний Урал переживает холода
  • Аналитики ожидают пятого повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 15 декабря / МНЕНИЯАналитики ожидают пятого повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 15 декабря / МНЕНИЯ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.