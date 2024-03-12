Мэрия анонсировала новый крестовый поход за освобождение Екатеринбурга от киосков

На заседании «Совета неравнодушных горожан» мэр Алексей Орлов отметил, что киоски мешают городу рассчитывать на звание третьей столицы России и анонсировал новую схему размещения таких объектов.

Алексей Орлов отметил, что сейчас в Екатеринбурге около 4 тыс. киосков, из них 1,8 тыс. размещены нелегально. Он акцентировал внимание на следующих проблемах, связанных с этим сегментом торговли:

сомнительные и откровенно незаконные подключения киосков к энергосетям;

в киосках нет кассовых аппаратов, зарплаты платят в конвертах;

владельцы киосков не соблюдают правила по содержанию в порядке окружающей территории и сваливают мусор в контейнеры у окружающих домов.

Градоначальник пообещал, что к 2025 г. в Екатеринбурге появится новая схема размещения киосков, а правила для них ужесточат.

Он подчеркнул, что киоски нужны там, где не хватает стационарных магазинов, на гостевых маршрутах их точно быть не должно.

Надо удовлетворить потребности населения в объектах торговли, соблюдая все нормы и правила, и внешний вид. Определить центр города и гостевые маршруты, что сделано в большинстве наших городов. Не хотелось бы ни от кого отставать, — заявил Алексей Орлов. — Нас критикуют, что мы делаем попытки претендовать на полноценную третью столицу. Но как ее сделать, если вот такое безобразие? Да не сделать! Можем пытаться из себя что-то продемонстрировать. Но если это безобразие будет сохраняться, какой же из нас столичный город? — сказал мэр (цитата по e1.ru).

Напомним, что администрация Екатеринбурга взяла курс на зачистку города от ларьков несколько лет назад. Еще экс-мэр города Александр Высокинский говорил, что такой вид бизнеса является криминализированным и не поддается контролю.

Летом 2022 г. администрация разработала порядок выявления, выноса, демонтажа, хранения и возврата незаконно размещенных киосков и павильонов на территории города. Правила касаются объектов, которые находятся на муниципальных и неразграниченных землях, но при этом не включены в схему расположения нестационарных торговых объектов. В декабре 2022 г. регламент выноса нелегальных киосков был утвержден.

В феврале 2024 г. власти обсудили поправки в документ, регламентирующий условия размещения нестационарных торговых объектов. Арендная плата за них должна вырасти.