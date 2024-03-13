Разница составит 1,5–2 млн руб. Цены на автомобили в РФ вырастут на 30%

В России вступят в силу новые правила по ввозу машин на территорию РФ. Раньше частные продавцы могли привезти в РФ автомобили дешевле, чем у официального дилера. Теперь такой возможности не будет.

Цены на автомобили вырастут на 30% из-за вступления в силу новых правил по ввозу машин на территорию РФ, пишет Autonews. С 1 апреля 2024 г. ввозить новые автомобили в Россию можно будет только при условии уплаты дополнительных платежей, таких как таможенный платеж, акциз и НДС.

До сих пор частные продавцы и автосалоны могут ввозить в страну автомобили самостоятельно, не получая разрешения бренда или дилерства. Чаще всего стоимость таких машин оказывалась ниже, чем у официальных дилеров, поскольку частные покупатели использовали занижение таможенной стоимости.

Например, стоимость кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Prestige у официальных дилеров составляет 2,9 млн руб., а цена авто по параллельному или «серому» импорту ниже на 300 тыс. руб. — 2,6 млн руб. Седан Chery Arrizo 8 Ultimate 1,6 Turbo у официальных дилеров стоит 3,5 млн руб., а по параллельному импорту машину можно привезти от 2,8 млн руб.

В компании Chery рассказали, что ряд продавцов использует некорректные начисления таможенных платежей и утильсбора:

Поставки «серых» машин дилеры ведут через страны ЕАЭС, где, к примеру, занижается таможенная стоимость. Плюс при ввозе на физлиц часть налогов и акцизов не уплачивается. Скоро эта схема перестанет работать, — сказал собеседник.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что меры по ужесточению условий растаможки сделают его невыгодным для продавцов:

Спрос на такие автомобили среди конечных потребителей снизится, так как приобрести «серый» автомобиль дешевле, чем у официальных дилеров, уже не получится. Размеры утилизационного сбора для тех физических лиц, кто ввозит автомобиль в Россию и продает третьим лицам раньше, чем через 12 месяцев после регистрации, теперь будут соразмерны тарифам для юридических лиц. Практически все автомобили, ввозимые в страну по параллельному импорту, подорожают примерно на 30%, — сказал Тузов.

Эксперт уверен, что с 1 апреля россиянам выгоднее будет приобретать автомобили у официальных дилеров, которые к тому же предоставляют гарантию. Прежде всего это коснется автомобилей, официально не представленных в России.

Например, премиальный кроссовер Li 9, стоимость которого в Китае составляла примерно 5 млн руб., а в России 7 млн руб. С 1 апреля с учетом всех изменений в растаможке, а также перепрошивки для эксплуатации в нашей стране он обойдется в 7,8 млн руб., — приводит расчеты эксперт.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей и машин из параллельного импорта АГ «Авилон» Алексей Стариков поддерживает ужесточение ввоза автомобилей через страны ЕАЭС:

Импорт через Киргизию был привлекательным для юридических и физических лиц без специального опыта за счет выгодных условий растаможивания. Скажем, покупная стоимость автомобиля в Китае составляет $60 тыс. А таможенную стоимость в ГТД указывают $10 тыс. Также нужно учесть и НДС. В России он составляет 20%, в Киргизии — 12%, а также акциз, который отсутствует в Киргизии. В конечном итоге разница может составлять 1,5–2 млн руб., — уточняет эксперт.

Теперь, по словам Старикова, автомобили будут импортировать в Россию с соблюдением налоговых обязательств и корректной таможенной стоимости.

Ранее DK.RU рассказывал, что по итогам 2023 г. через страны Союза в Россию ввезли пятую часть всего объема новых легковых автомобилей, сообщает Автостат. Из 707 тыс. импортированных машин 8% пришлось на Кыргызстан, 6% — на Казахстан, 2% — на Белоруссию и 1% — на Армению. 80% ввезли напрямую из Китая — через дилеров или параллельным импортом.

Главный редактор электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов отмечал, что на данный момент на авторынке ситуация хуже, чем в 1990-е, потому что одну и ту же модель ввозят и продают несколько импортеров.