«Это хуже, чем в 90-е»: авторынок снова ждет роста цен и сокращения ассортимента

Из-за параллельного импорта государство недополучает миллионы рублей возможной прибыли. Но все исправит новый закон о параллельном импорте авторынка, который вступит в силу 1 апреля.

С 1 апреля 2024 г. таможенные условия ввоза автомобилей в Россию через параллельный импорт могут кардинально измениться, разница в ценах может составить миллионы рублей, пишут Известия. Прошлое постановление правительства РФ от 2022 г., вводившее возможность параллельного импорта как ответ на санкционные ограничения, действовало до 1 февраля 2024 г., в новой редакции автолюбителей ждут некоторые изменения. Так, 31 января 2024 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление №76, добавив в него уточнение о том, что юрлица могут ввозить только те машины, бренд которых есть в списке Минпромторга о параллельном импорте.

Чуть раньше, 30 января, Мишустин подписал другой документ, который предлагал Евразийскому межправительственному совету рассмотреть ряд принципиальных изменений. Во-первых, до 1 апреля 2024 г. создать единую базу и систему контроля за товарами, которые были выпущены таможней в одном государстве — члене Союза, а затем ввезены в другое с возможностью доначисления таможенных пошлин. Во-вторых, создать систему, при которой товары, ввезенные с применением внутренних тарифных льгот, использовались только в пределах этой территории, а не в других государствах Союза. В состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Белоруссия.

Сегодня тысячи авто китайских брендов российские юрлица активно ввозят в страну через Кыргызстан. Там их растаможивают по льготной ставке и везут в РФ. Если с 1 апреля 2024 г. разницу в таможенных платежах Кыргызстана России начнут доначислять, то возможность ввозить и, соответственно, затем продавать в России авто по меньшей цене закроется.

По итогам 2023 г. через страны Союза в Россию ввезли пятую часть всего объема новых легковых автомобилей, сообщает Автостат. Из 707 тыс. импортированных машин 8% пришлось на Кыргызстан, 6% — на Казахстан, 2% — на Белоруссию и 1% — на Армению. 80% ввезли напрямую из Китая — через дилеров или параллельным импортом. По мнению российских властей, действующая схема нивелирует меры по развитию внутреннего производства, а также сокращает поступления в федеральный бюджет, речь шла о недополучении миллионов рублей.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, полагает, что к этим изменениям все давно шло и подобные риски просматривались сразу после введения схемы параллельного импорта. Главный редактор электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов сообщил, что сейчас ситуация на авторынке хуже, чем с продажами машин в 1990-е: одну и ту же модель ввозят и продают несколько импортеров, а русификация и обслуживание нередко зависят лишь от желания дилера:

Надеюсь, вместо нынешнего принципа, когда все продают все, у каждого бренда появится один хозяин. В этом случае появится и продуманный маркетинг, и клиентская поддержка, и цивилизованные подходы к гарантийному и постгарантийному обслуживанию. Кроме того, сертификация позволит не допустить на рынок нерусифицированные автомобили.

То же постановление №76 от 31 января устанавливает сертификацию электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, ввозимых из дружественных стран для юрлиц. Она будет проводиться по техрегламенту о безопасности колесных транспортных средств. В январе 2024 г. в стране купили 1485 новых электромобилей, это в 4,1 раза больше, чем в январе 2023-го, пишет Автостат. При этом физлица все еще могут ввозить электромобили и гибриды, как и раньше, но с упрощенными схемами будет бороться все та же схема, которую хотят ввести с 1 апреля. В числе популярных электромобилей и гибридов – Zeekr, Lixiang, Nio, BYD, Avatr.

Последние изменения стали продолжением политики государства по ужесточению условий ввоза автомобилей в Россию. Осенью прошлого года власти отрегулировали импорт машин частными лицами. С начала 2023 г. положения об утильсборе регулировали дважды. С 1 августа повысили коэффициенты к базовым ставкам: от 81,2 тыс. руб. (авто младше 3 лет с двигателем меньше 1 л) до 1,62 млн (авто старше трех лет с двигателем больше 3,5 л).

Индексация касалась только юрлиц-импортеров. Обычные граждане по-прежнему могли рассчитывать на льготный утильсбор, но при нескольких условиях: собственник покупает машину с объемом двигателя не больше 3 литров для себя, не больше одной в год, не продает ее в течение года. В октябре правила ужесточили еще раз — теперь при ввозе нужно было указывать, что машина ввозится для личного пользования. Сбор следовало платить по общим для ЕАЭС ставкам, а не внутренним для какой-то страны (например, того же Кыргызстана). Но новые правила ударили не только по перекупщикам, но и по обычным гражданам, которые попали в переходные периоды и столкнулись с отказом таможни оформлять льготный утильсбор. В результате тем, кто рассчитывал заплатить несколько тысяч, могли предъявить более 1 млн руб. к уплате, порой — суммы, сопоставимые с ценой самого авто.

Оставшиеся в России автомобили производства ЕС, Японии и США продолжают расти в цене. В декабре средняя стоимость подержанной машины достигла 1,379 млн руб., рассказывал DK.RU.