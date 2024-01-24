Новая волна. Подержанные иномарки подорожали в Свердловской области еще почти на треть

Оставшиеся на Среднем Урале автомобили производства ЕС, Японии и США продолжают расти в цене. В декабре средняя стоимость подержанной машины достигла 1,379 млн руб.

В Свердловской области вновь резко подорожали подержанные иномарки. По данным сервиса «Авто.ру Бизнес», за год цены на машины иностранного производства «с рук» выросли на 29%.

Эксперты подсчитали, что в начале 2023 г. в среднем цены были на уровне 1,068 млн руб., к декабрю они поднялись до 1,379 млн руб. Частные продавцы в среднем подняли цены на 27%, автодилеры — на 31%. Сейчас с регион подержанная иномарка стоит в среднем 1,843 млн руб.

Ранее, напомним, сообщалось, что в области вырос спрос на премиальные автомобили с пробегом. Топовые марки иномарок в возрасте до трех лет на Среднем Урале стали покупать на 30% чаще, особой популярностью пользуются Lexus RX, BMW X5, BMW 5, BMW 3 и Mercedes-Benz E-класса.

В середине января, напомним, стало известно, что предприниматель из Екатеринбурга избавляется от авто, на которых ездили депутаты. В течение десяти лет депутаты Государственной думы от Свердловской области передвигались на авто, взятых в аренду у предпринимателя Антона Шендрика (он выигрывал тендеры). Сейчас он меняет состав своего автопарка: избавляется от Toyota Camry и покупает российские машины. Шендрик продает подержанные иномарки знакомым в бизнес-кругах за два-три миллиона рублей, цена зависит от состояния и комплектации. За последние два месяца он реализовал шесть авто. Народные избранники пересядут на «Москвичи 6».

Также DK.RU сообщал. что в 2023 г. Средний Урал вошел в топ-5 регионов, где сильнее всего выросла стоимость новых автомобилей: на 82,2% до 3,1 млн руб. Регион занял четвертое место — после Ставропольского края (цена авто подскочила на 129% до 3,7 млн руб.), Пермского края (+100% до 2,89 млн руб.) и Башкортостана (+84% до 2,38 млн руб.).