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Предприниматель из Екатеринбурга избавляется от авто, на которых ездили депутаты

Предприниматель из Екатеринбурга избавляется от авто, на которых ездили депутаты
Иллюстрация: moskvich-auto.ru

В 2024 году депутатам Государственной думы от Свердловской области придется пересесть с иномарок на отечественные автомобили. Toyota Camry, на которых они перемещались раньше, выставлены на продажу.

#НОВОСТИ

В течение десяти лет депутаты Государственной думы от Свердловской области передвигались на авто, взятых в аренду у предпринимателя Антона Шендрика (он выигрывал тендеры). Сейчас он меняет состав своего автопарка: избавляется от Toyota Camry и покупает российские машины.

Как пишет 66.RU, Антон Шендрик продает подержанные иномарки знакомым в бизнес-кругах за два-три миллиона рублей. Цена зависит от состояния и комплектации. За последние два месяца он реализовал шесть авто. 

Народные избранники пересядут на «Москвичи 6».

Напомним, что в 2023 г. Средний Урал вошел в топ-5 регионов, где сильнее всего выросла стоимость новых автомобилей: на 82,2% до 3,1 млн руб. Он занял четвертое место — после Ставропольского края (цена авто подскочила на 129% до 3,7 млн руб.), Пермского края (+100% до 2,89 млн руб.) и Башкортостана (+84% до 2,38 млн руб.).

Ранее DK.RU писал, что китайские автоконцерны в 2024 г. намерены реализовать в России почти 1,2 млн легковых автомобилей. Самые амбициозные планы — у Chery, Changan, Haval и Geely. Однако, эксперты авторынка сомневаются в реалистичности этих планов. К тому же во время новогодних каникул, когда во многие регионы России пришли сильные морозы, в автосервисах зафиксировали рост числа обращений владельцев китайских автомобилей.

Читайте также на DK.RU: Роскошь, а не средство передвижения: в Екатеринбурге удвоились цены на авто

Автор: Виктория Говорковская
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