Роскошь, а не средство передвижения: в Екатеринбурге удвоились цены на авто

За год средняя стоимость нового автомобиля в столице Урала выросла на 127%. Больше всего подорожали Lada Vesta (+24%) и Granta Cross (+23%). Только в ноябре цены выросли в среднем на 5%.

За год средняя стоимость нового автомобиля в Екатеринбурге выросла с 1,1 до 2,5 млн руб. Новые машины Lada Vesta подорожали на 24%, Granta Cross — на 23%, Granta — на 19%, Hyundai Santa Fe — на 19%, Niva Travel — на 18%.

Сейчас цены продолжают расти. Как сообщает «Бизнес Журнал. Урал», только за ноябрь машины стали дороже в среднем на 5%. Цена на Lada Vesta выросла на 10%.

Ранее DK.RU сообщил, что нераспроданные китайские автомобили забили склады российских дилеров. По итогам десяти месяцев этого года продажи китайских марок в России составили 406,5 тыс. автомобилей, увеличившись в 4,8 раза к аналогичному периоду 2022 г. О том, что у автодилеров и дистрибьюторов стали накапливаться китайские машины на складах в России, рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов:

По 2022 г. был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки (импорт) и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров. В ближайшие месяцы будет активная конкуренция за то, чтобы реализовывать стоки и найти покупателей.

Напомним, что китайские автоконцерны намерены реализовать в России почти 1,2 млн легковых автомобилей в 2024 г. Самые амбициозные планы у Chery, бренд намерен продать в 2024 г. на российском рынке 200 тыс. машин, Changan — 180 тыс., Haval заявил о планах реализовать 150 тыс. авто, Geely — 110 тыс. машин. Далее идут Exeed и Omoda, которые собираются продать россиянам по 60 тыс. автомобилей. Обе компании являются суббрендами Chery. Однако эксперты сомневаются в реалистичности планов китайских автоконцернов.